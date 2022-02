Germán Martitegui vs. Mica Viciconte en MasterChef: el cruce terminó en insultos y llanto

Mica Viciconte volvió a cruzarse feo con Germán Martitegui en MasterChef, aunque esta vez se fue todo de las manos. "Que no me rompa las pelotas", se quejó ella.

Si bien Germán Martitegui y Micaela "Mica" Viciconte ya se habían cruzado mal en otras oportunidades en MasterChef Celebrity 3 (Telefe), en este caso las diferencias entre ambos se fueron de las manos en el estudio de televisión.

Todo ocurrió durante la emisión del reality show de cocina del martes 8 de febrero de 2022, cuando la ex Combate (El Nueve) presentó una entrada a la que calificó como “un volcán de sabor”: llevaba una papa cilindro rellena con vegetales salteados, salsa de tomate y salsa de berenjenas.

Si bien ella pareció conforme con su elaboración, uno de los integrantes del jurado no lo vio así y explotaron entre ambos ante la atónita mirada del conductor Santiago del Moro.

El tremendo cruce entre Germán Martitegui y Mica Viciconte en MasterChef: "Que no me rompa las pelotas"

En la primera instancia, la devolución de los encargados de evaluar ya resultó negativa. De hecho, Donato de Santis y Damián Betular consideraron que el plato se parecía más a un “finger food” (para comer con la mano) que a una entrada.

Y más tarde llegó el veredicto de "Tegui", quien fue fiel a su estilo filoso y destrozó a una de las concursantes famosas: “No se siente nada de todo lo que dijiste... Toda la sutileza de la presentación lo tiene de grotesco en el sabor”.

Ante la mirada de ella con cierto fastidio, el chef profundizó: “Si estuvieras en un cóctel, con esa cantidad de ajo no podés hablar con nadie más en toda la fiesta...". Y siguió con su argumentación porque, de acuerdo con él, "te tenés que ir a tu casa directamente o darle un montón de estos al que esté con vos y así están parejos". Además, remarcó que "el ajo satura absolutamente todo y termina siendo un plato pretencioso”.

Entonces, la pareja de Fabián "Poroto" Cubero no se quedó callada, le contestó duramente y se dio el siguiente diálogo incómodo entre los dos:

Mica Viciconte (MV): "No tiene tanto ajo, eh".

Germán Martitegui (GM): "Tiene mucho ajo...".

MV: "No, yo lo cociné".

GM: "Yo te digo que tiene mucho ajo".

MV: "Tiene un ajo. Lo demás se lo saqué todo".

GM: "Te estoy diciendo que tiene mucho ajo. Me parece que tengo autoridad para decirlo".

MV: "Y yo también tengo autoridad para defender mi plato".

GM: "No, vos tenés libertad para opinar, pero autoridad no porque no sabés".

MV: "Es lo mismo. Yo no te estoy demandando a vos, estoy defendiendo mi plato".

GM: "Tiene mucho ajo. Tratá de aprender y hacerlo mejor la próxima vez si querés seguir acá".

MV: "No, pero yo te estoy diciendo lo que yo le puse. Yo sé lo que le puse".

GM: "Y yo te estoy diciendo lo que hiciste mal, Mica".

Mica Viciconte suele demostrar su personalidad fuerte en MasterChef.

De inmediato, mostraron lo que cada participante dice frente a la cámara en el backstage luego de cada emisión, y Viciconte consideró: “Creo que ambos tenemos autoridad. Para defender en mi caso y él, para discutirme el plato. Pero autoridad y libertad tenemos los dos... Ninguno es más que otro”.

Cuando vio que la picante discusión entre ambos parecía lejos de terminar, Del Moro decidió intervenir en favor de Germán: “Mica, es el jurado... Si te dice que tiene mucho ajo, tiene mucho ajo”. De cualquier manera, ella no aflojó e insistió con su posición: “No, porque él me dijo que tiene mucho ajo. Yo sé lo que le puse”. “Tranquila, esto acaba de comenzar”, quiso tranquilizarla Santiago.

Casi resignada, Micaela regresó hacia su puesto de cocina y recibió el apoyo de sus compañeros, Incluso, cuando la abrazó Catherine Fulop, no pudo contener las lágrimas. “Cuando me quiebro, esto es una canilla: la abrís y no para. Soy una catarata”, dijo frente a la cámara. Y, mirando a sus compañeros, agregó sobre Martitegui: “Que no me rompa las pelotas porque no me conoce”.

Para relajar un poco y a pura ironía, "Tegui" expresó: "Chicas, les quiero decir algo... Hay una re buena vibra en este grupo", por lo que Viciconte se rió y le devolvió un "la put... que te parió". Para completar, Fulop le pidió algo a Germán: "Está concentrada, déjenla".