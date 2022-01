Participante de MasterChef denunció a Betular, Martitegui y Donato

Un participante de MasterChef Celebrity 3 hizo una fuerte denuncia contra los miembros del jurado del programa de Telefe, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui, Donato De Santis.

MasterChef Celebrity 3 no deja de sorprender a los televidentes y fanáticos del programa. El famoso reality de Telefe volvió a tener un episodio tan picante como polémico. En la emisión del pasado lunes, un participante del exitoso ciclo realizó una fuerte denuncia contra los miembros del jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

¿Qué fue lo que pasó? En la gala de anoche, Tomás Fonzi destrozó a los reconocidos chef. Todo sucedió cuando Betular se acercó a la cocina del actor. Haciendo de cuenta de que hablaba con teléfono con alguien, comentó: "Sí, sí...¿y qué más dijo? Ok, ¿todo eso dijo? Yo me ocupo". Luego, lo puso contra las cuerdas y le manifestó: "Ayer escuché que estábamos un poco tibios porque no habíamos eliminado a nadie...".

A modo de defensa, Fonzi le respondió de manera tajante: "No, bueno, vinimos a ver sangre y no vimos nada. Se la pasan diciendo ´que la competencia, que la competencia´, uno se pone re altruista, todo el mundo como que nadie sufra...". Como consecuencia, Damián lo fulminó con un frío comentario: "Es bueno saberlo, para saber con quién hablamos".

Tomás Fonzi, participante de MasterChef Celebrity 3, discutió con los jurados del programa de Telefe.

Atento al picante ida y vuelta, el conductor Santiago del Moro también se sumó al conflicto y le indicó al participante: "Fonzi, a mí me vas a contar la verdad. Anoche esperabas sangre...". Filoso, Tomás volvió a retrucar: "Sangre es una forma muy cruda de ponerlo, pero ustedes se la pasan diciendo que esto es una competencia. Pero de pronto somos todos...".

Al momento de la entrega de los platos, los jurados recibieron a Fonzi con cierta distancia. Germán Martitegui tomó la palabra y lo dejó en ridículo con un mensaje irónico: "Está tibio". Por su parte, Donato De Santis también se sumó: "¿Tibio de temperatura?". "¿O de carácter?”, agregó Betular, que ya lo había criticado anteriormente.

Tomás Fonzi acusó de "tibio" a Damián Betular y el resto del jurado de MasterChef Celebrity 3.

Martitegui volvió a asumir protagonismo y respondió: "No sé, hay tibio en el ambiente". Del Moro no se quedó atrás y aclaró: "Es por lo que dijiste, Tomi". Fonzi reaccionó con un "ah, bueno..." y luego Germán le advirtió: "Decinos tibios ahora". "No, no le digo tibios, pero me parece que fue una decisión...", soltó el actor. Donato intervino nuevamente y lo apuró: "Dale, decinos tibios". El famoso concursante no se quedó atrás y los enfrentó: "¡Tibios!". Damián Betular le dio un cierre a la discusión y admitió: "Está bien, me encanta que me lo diga en la cara".

La fuerte interna entre Tomás Fonzi y Mica Viciconte en MasterChef Celebrity 3

En una de las pruebas de la semana, y previo a la gala de eliminación del domingo, Mica le robó un tarro de orégano a Tomás. Sin pedirle permiso, la modelo y presentadora de TV se lo quitó y esto desató la furia del actor.

A modo de defensa, Mica Viciconte manifestó: "El orégano es como infaltable en la mesa y yo no lo tengo". Sin embargo, Fonzi no se lo tomó para nada bien y arremetió contra ella, aunque sin nombrarla: "Hay gente que suma seguidores y otros que sumamos detractores. Viste que hay límites, no los crucemos".

De todas formas, la pareja de Fabián Cubero concluyó: "Tomy no me quiere. Es un problema, no presta los condimentos". "Trabajar así es muy difícil". "¿Qué es muy difícil la prueba o yo?", concluyó Tomás, con un fulminante comentario contra su compañera de MasterChef 3.

¿Cuáles son los días y horarios de MasterChef Celebrity 3?

El reality show de cocina de la televisión abierta argentina se televisa de lunes a jueves a las 21.30, mientras que las galas de eliminaciones son los domingos a las 22.

Cuáles son los premios de MasterChef Celebrity 3: cuánto dinero se lleva el ganador

El ganador de MasterChef Celebrity 3 se llevará un premio de 1.500.000 pesos y un año de beca para estudiar en un instituto de gastronomía.