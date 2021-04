El chef otra vez causó revuelo en Twitter.

Acostumbrado a la polémica por su exposición mediática, Germán Martitegui se cruzó ahora con un seguidor a través de Twitter porque le cuestionó los altos valores de la comida gourmet de su restaurante ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Molesto, el jurado de Masterchef Celebirty 2 le contestó: "Andá a un lugar que puedas pagar".

En la primera instancia, después de haberse comunicado las nuevas restricciones por parte del gobierno nacional por el coronavirus, el chef publicó en su cuenta oficial: “Salí a comer más temprano. 19:30, 20 horas. ¡Tus restaurantes favoritos te necesitan! Y es una sana costumbre. #GastronomíaEnRojo”. A ello, un usuario le respondió "y... Pagar ocho lucas un plato tuyo no es sano!".

Entonces, Martitegui fue lapidario y escribió sin filtro con relación a Tegui, en Palermo, que tuvo que cerrar por el Covid-19 y reconvertirse apenas en el servicio delivery: “Mi restaurante no está abierto. No hice el pedido por mí. No lo necesito. Pero andá temprano a uno que puedas pagar, muchos trabajos dependen de eso”.

El local gastronómico del hombre del programa de Santiago del Moro está número 86 en la lista de los mejores del mundo de la guía San Pellegrino (el número uno lo ocupa Mirazur, de otro argentino como Mauro Colagreco) y 16° en el ranking dentro de América Latina en la misma guía, una de las más prestigiosas.

El precio aproximado en Tegui (en la calle Costa Rica 5852, C1414) es de 8000 pesos (unos 53 dólares) para una cena para dos personas con un vino espumante, una torta y una cajita de bombones incluidas.

Quién es Germán Martitegui, de Masterchef

El cocinero de 54 años nació el 16 de junio de 1966 en Necochea, Provincia de Buenos Aires. Estudió Relaciones Internacionales y Comercio Exterior en la Universidad del Salvador (USAL). Fue asistente de Beatriz Chomnalez y a los 19 comenzó a trabajar en el hotel La Cascada de Bariloche, donde lo hizo hasta los 21.

Luego vivió en Francia y en Los Ángeles, Estados Unidos. En 1994 volvió a su país natal y fue parte del equipo de Francis Mallmann como jefe de cocina. Ya en 2001 inauguró su primer establecimiento, Olsen, que hoy cuenta con una filial en Madrid. En 2004 creó el restó Casa Cruz y, en 2009 a Tegui, que recibió varios reconocimientos por sus preparaciones.