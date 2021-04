El actor no pudo ocultar su bronca tras ser el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity.

El séptimo eliminado de MasterChef Celebrity es Daniel Aráoz. Y tras su partida del certamen culinario, en donde quedó afuera tras pelear palmo a palmo con Alex Caniggia, el actor pasó por ViajeChef y expresó su malestar por una actitud que no le gustó de Germán Martitegui. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Una de las últimas devoluciones recibidas fue sobre un plato que Dani Aráoz cocinó recordando a su familia, y las críticas no fueron buenas. El problema, según el actor, fueron los modos del dueño de Tegui: "Entiendo que vos me puedas decir algo sobre cómo cocino. Lo que no me podés decir es que el amor es sordo, ciego y mudo, y sin paladar, porque es una cosa en la que yo no estoy de acuerdo".

"Era un plato de mi familia, me parece que las formas complican las cosas. La crítica, yo creo que están ahí para dar su crítica no para explicar lo que es la vida. Martitegui se dio el gusto de decirme Daniel", sentenció Aráoz, quien de igual modo se marchó contento con lo realizado en MasterChef Celebrity. Posiblemente tenga una nueva chance de ingresar al certamen, teniendo en cuenta que habrá un repechaje en el que alguno de los eliminados podrá volver a la competencia.

Daniel Aráoz es el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity

Este domingo Telefe presentó la séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity, la competencia gastronómica que se ganó el corazón de los televidentes, con la conducción de Santiago del Moro y el jurado más exigente Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Los participantes cada vez son menos y ninguno quiere quedarse afuera de la gran final.

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, en las redes sociales tomó fuerza el rumor de que el nuevo eliminado del programa en el que los participantes quieren acercarse al nivel del jurado de expertos sería Daniel Aráoz. Y así fue, uno de los famosos que con su humor se ganó el cariño del público semana tras semana, colgó el delantal negro y se convirtió en el séptimo eliminado del reality tras no haber podido conquistar al jurado con su receta que incluía banana.

De todos modos, al momento de despedirlo, el jurado sólo compartió elogios para el actor que logró sorprenderlos semana tras semana. "Toda tu provincia debe estar llorando. Dejaste mucho en esta cocina, alegría, humor, presencia. Gracias, te voy a extrañar", expresó Donato De Santis mientras que Damián Betular destacó: "Era muy lindo pasar por tu isla y ver que escuchaste. Me voy a quedar con ese Dani que me hizo pasarla tan bien".