MasterChef Celebrity no deja de sorprender a los famosos del programa. Mientras los participantes se empeñan por seguir mejorando en la cocina para poder avanzar a las siguientes instancias, Santiago del Moro realizó un anuncio sumamente sorpresivo, que terminó desencajando no sólo a los televidentes sino también a aquellos que compiten en el reality.

En las últimas horas, el conductor de MasterChef realizó una publicación en su Instagram que captó la atención de miles de usuarios. Con una cara muy seria, escribió: "Acá probando alta chaqueta, les cuento q estoy un poco nervioso!! Mañana cocino yo en #MasterChefArgentina deséenme suerte que la voy a necesitar jajaja".

Además de las reacciones por parte de varios fanáticos del programa, Santiago del Moro también recibió comentarios por parte de Fernando Carlos, quien hace poco más de una semana quedó eliminado por decisión de los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. "¡Tranqui, Santi! ¡Mañana te llevo mi recetario, la rompes!", expresó el periodista.

¿Qué es lo que hará Santiago del Moro? Telefe publicó un video con un adelanto en el que se pueden ver algunas imágenes del conductor cocinando y compitiendo con los participantes que estarán en la gala de hoy en MasterChef Celebrity: Alexander Caniggia, Candela Vetrano, Claudia "La Gunda" Fontán, Hernán "El Loco" Montenegro y Gastón Dalmau. Habrá que ver si el presentador termina siendo un obstáculo para los famosos y famosas del certamen...

Quiénes continúan participando de MasterChef Celebrity

Por el momento, continúan en carrera Alexander Caniggia, Candela Vetrano, Claudia "La Gunda" Fontán, Hernán "El Loco" Montenegro y Gastón Dalmau, María O'Donnell, Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, Dani "La Chepi" y Andrea Rincón.

Quién es la esposa de Santiago del Moro

Santiago del Moro está en pareja con María José Sánchez, con quien vive en el barrio porteño de Belgrano. Junto a su pareja tuvieron dos hijas: Catalina (10 años) y Amanda (6 años). El conductor de MasterChef Celebrity y su compañera nunca se casaron porque consideran que, hoy por hoy, no es relevante en una relación. En una entrevista que le concedió a La Nación manifestó: "Es una cuestión muy mía. No creo en el casamiento. Nunca me vi en esa foto. Tal vez se relacione con el tener que ser 'el de la fiesta'. Aunque no lo descartaría... Sé que sería súper romántico a la hora de proponerlo, pero finalmente pasaríamos por el Registro a poner una firma y volveríamos a casa. Eso significaría para mí".

Por otra parte, y en diálogo con revista Viva, Del Moro resaltó que se siente muy acompañado por María José: "En mi casa tengo la contención y el amor que necesito. Ese es el secreto. A mi mujer nunca le importó ni la notita en el portal, ni la fama, ni… Eso me ayudó mucho".