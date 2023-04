Germán Martitegui se cansó y apuró a Damián Betular en Masterchef: "No llegás"

Los jurados se enfrentaron en una noche que fue bastante tensa para los participantes de MasterChef. El incómodo momento que se vivió en el programa de Telefe.

Germán Martitegui apuró a Damián Betular en Masterchef Argentina y expuso que no estaba de acuerdo con su propuesta para la jornada. En una noche en donde primó la tensión y la incomodidad entre los participantes, el jurado tuvo un encontronazo que descolocó a los televidentes.

En la jornada del miércoles 19 de abril, los participantes tuvieron que enfrentar a la cinta transportadora, el elemento que iba alcanzando diferentes ingredientes que ellos se veían obligados a utilizar. Este es un desafío que siempre pone en aprietos a los concursantes, ya que se ven bastante limitados a la hora de cocinar. Sin embargo, afortunadamente, el jurado siempre les da consejos para presentar el mejor plato posible.

Una vez que los participantes tuvieron sus primeros ingredientes para empezar a cocinar, el jurado empezó a especular entre los platillos que presentarían ellos en caso de tener ciertos insumos. Fue entonces cuando Damián Betular empezó a divagar y aseguró que haría una sopa de calabaza que aprendió hace poco, pero Martitegui no le permitió avanzar.

"No llegás a hacer eso en 60 minutos, no se puede. Quedás eliminado, listo, chau", lanzó Martitegui cuando el pastelero contó los detalles que incluía su supuesto platillo. Ante esta reacción, Betular no pudo hacer más que reírse y demostrar su incomodidad por el comentario de su compañero.

Denunciaron robo en MasterChef: tensión en Telefe

Wanda Nara vivió una incómoda situación en Telefe por una disputa en MasterChef Argentina, el reality que conduce. Dos concursantes del programa que se basa en una competencia de habilidades culinarias tuvieron un picante cruce en vivo.

"¿Pudieron conseguir todo lo que necesitaban?", preguntó Nara a los participantes de MasterChef cuando volvieron del mercado. Todos aseguraron que habían agarrado todo, pero Rodolfo soltó una fuerte queja al respecto que terminó en una tensa discusión con su compañera Candelaria.

Rodolfo: "Me robaron toda la proteína".

Wanda: "¿Quién te robó?".

R: "No, bueno. No me robaron..., se adelantaron a tomar la proteína".

Candelaria: "Ay, a él siempre le pasa algo".

R: "Bueno, no importa".

C: "A él siempre algo le falta. Le faltó la harina, le faltó esto, le faltó lo otro".

R: "Mientras no me falte la decencia".

"Rodolfo es muy quejoso", enunció Candelaria en la sección de declaraciones que hacen los participantes después de haber grabado la competencia del día. De ese modo, se pudo ver una disputa que parece no haber acabado entre estos dos concursantes de Telefe.