Germán Martitegui apuró a Donato de Santis en MasterChef: tensión en Telefe

Germán Martitegui apuntó contra Donato de Santis y Damián Betular tuvo que intervenir para calmarlo.

Germán Martitegui, jurado de MasterChef (Telefe), tuvo un ataque de ira contra uno de sus compañeros, Donato de Santis, mientras estaban evaluando a una participante. Rápidamente, Damián Betular se metió e intentó calmar las aguas.

Martitegui es conocido dentro del reality no solamente por ser el chef más exigente, sino también por su carácter duro y su manera tajante de tratar a sus compañeros y a los aspirantes que se presentan al programa. Ahora, el chef vivió un momento de tensión con su colega y no pudo disimular su enojo.

Todo ocurrió durante la evaluación del plato de Silvana, quien cocinó tres empanadas de entraña. Al verlas, Betular notó que una de ellas era frita, a diferencia de las otras dos. "No me quedaron demasiado doradas algunas y decidí a último momento pegarles un golpecito de fritura, porque estaban demasiado pálidas", explicó la concursante. "Ah, es frita y al horno. ¡Me encanta!", exclamó Betular. Acto seguido, le preguntó a Martitegui cuál quería probar, a lo que el chef respondió que quería la frita.

Damián probó una de las que estaban hechas al horno y, acto seguido, Donato le dio un mordisco a la frita. "Esa es la frita...", lo frenó Martitegui, pero De Santis lo ignoró. "Se hace el sordo cuando le conviene... ¡Te comiste mi empanada, Donato!", le recriminó. "Te dejó la mitad, mirá...", le señaló Betular, tratando de contener la situación. "No, no la mordí, la abrí con la mano", se justificó el chef. "Bueno...", respondió el jurado, aún enojado por el gesto de su compañero.

Una participante de MasterChef se le plantó a Germán Martitegui

Son muy pocos los participantes que se animan a ponerle límites a Germán Martitegui, pero recientemente, una joven de 34 años llamada Estefanía lo hizo. La joven se presentó al reality muy alegre y tuvo un intercambio con Wanda Nara, quien le halagó su peinado y su maquillaje. La participante cocinó una causa a la limeña, un plato originario de Perú, y explicó que su pasión por la cocina comenzó desde que era una niña y tenía que cocinarle a su hermanita. Betular aprobó su plato, mientras De Santis no lo consideró a la altura del certámen.

Cuando fue el turno de Martitegui, le dijo: "Yo no sé, no estoy seguro, de si vos podés aguantar la presión de estar cocinando en una competencia televisiva de este nivel, con las exigencias que vamos a tener". Estefanía se mostró muy molesta con este comentario y le respondió: "Germán, te equivocás cuando decís que no puedo competir. ¡Claro que puedo competir! Porque, que sea buena onda y simpática y que me guste hablar tiene que ver con que siento mucho las cosas, y tengo un fuego dentro mío que me puede hacer una gran competidora". Finalmente, Martitegui aprobó su plato.