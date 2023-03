Gastón Trezeguet se hartó de Ceferino Reato y le cantó las cuarenta: "Preguntale a Videla"

Gastón Trezeguet le paró el carro a Ceferino Reato al aire, en pleno debate de Gran Hermano.

Gastón Trezeguet y Ceferino Reato protagonizaron un tenso cruce al aire en el debate de Gran Hermano (Telefe), mientras los participantes de la casa jugaban a la prueba del líder. Tras ser chicaneado por el periodista, el ex GH le respondió con una frase que lo dejó mudo y generó furor entre los televidentes.

Todo comenzó cuando los "hermanitos" estaban jugando a la prueba del líder. De fondo, se escuchaban las voces de Ceferino, Gastón, Sol Pérez y Laura Ubfal opinando sobre el desempeño de cada jugador. De un momento a otro, el periodista y Trezeguet comenzaron a pelearse en vivo.

"Julieta tiene menos resistencia. Si Julieta (Poggio) tuviera más resistencia, Romina, que eligió primero, hubiera elegido a ella y no a Marcos", opinó Ceferino. "Pero si no sabían cuál era el juego...", lo contradijo Sol Pérez. A lo que el periodista respondió que Romina sabía que se trataba de una prueba física y que por esa razón no había elegido a su amiga.

"Ante la duda, la culpa es siempre de Romina", sumó Pérez, muy molesta con su colega. Fue entonces cuando Trezeguet lo frenó en seco y le dijo: "Ceferino, estás desvariando". "Ay, pobre Gastón. Ya te van a dar un puestito en Moreno, Gastón", le contestó el periodista, insinuando que Trezeguet estaba defendiendo a Uhrig, exdiputada y exfuncionaria de ese municipio, para obtener un beneficio a cambio.

"Preguntale a Videla...", le contestó Gastón. Ceferino hizo un silencio absoluto y Santiago del Moro siguió con la conducción del programa, como si nada hubiese pasado. Miles de usuarios de las redes sociales reaccionaron eufóricos ante la ocurrente defensa del exparticipante de Gran Hermano.

