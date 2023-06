Furor por el "romance" entre Taylor Swift y Fede Bal: "Muere de ganas"

Las fanáticas de Taylor Swift sacaron a la luz unas llamativas teorías sobre un posible romance entre la cantante y Federico Bal.

Taylor Swift no solamente es furor en las redes sociales desde que se anunció que se presentará en el país por primera vez los próximos 9, 10 y 11 de noviembre, sino también porque fue vinculada románticamente con una figura argentina, Federico Bal, actor e hijo de Carmen Barbieri. Rápidamente, la teoría sobre esta supuesta relación se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios hicieron memes al respecto.

Ahora que la cantante estadounidense está soltera, tras su reciente separación del músico Joe Alwyn, fue relacionada con diferentes hombres del mundo del espectáculo. El que más resonó fue Matty Healy, cantante de la banda The 1975, con quien fue vista caminando de la mano en reiteradas ocasiones. Sin embargo, recientemente las "swifties", sus fanáticas, especularon con una posible relación con Bal y cómo serían las canciones de amor que le escribiría.

Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter, llamada Belén (@BelenToscao), se preguntó que sucedería si Taylor tuviese un romance con Federico, conocido en la farándula argentina por su tendencia a romper corazones de varias famosas. "Necesitamos un tipo que le cause secuelas para que escriba el mejor álbum de la historia. Calentá que entrás, rey", escribió la la joven. Su tweet se volvió viral y miles de usuarias le dieron "me gusta" y lo compartieron.

“Según ‘The Sun’ Taylor Swift y Fede Bal estarían iniciando un romance. ‘Ella está muy entusiasmada, muere de ganas de conocer a Carmen así que está pensando en traer The Eras Tour a Argentina por ese motivo’ publicó el famoso diario británico”, bromeó la cuenta Argentina Shady News (@argmusicfacts), que se dedica a difundir noticias irónicas sobre la farándula argentina. Más tarde, Fede Bal reaccionó con un desopilante tweet, en el que etiquetó a Taylor y les respondió a sus fanáticas: "You can write my name in your Blank Space, Taylor Swift! Quiero que sepan que las leo, hermanas".

