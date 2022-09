Fuertes internas con Natalia Oreiro en "¿Quién es la máscara?"

Natalia Oreiro estaría pasando una crisis con el show musical de Telefe, que no está funcionando como se pensaba.

¿Quién es la máscara?, la nueva apuesta de Telefe, no está funcionando como se esperaba y los números no acompañan al gran show musical con famosos disfrazados. El programa que no logra superar en amplitud de televidentes a Canta Conmigo Ahora (El Trece) está generando una fuerte crisis en su conductora, la querida actriz Natalia Oreiro.

Según publicó La Pavada (Crónica), se multiplican las críticas al show de gran presupuesto y Natalia Oreiro no estaría de acuerdo con la desorganización de su equipo de jurados. Precisamente, a Oreiro le molestarían los viajes que hace, a veces, la empresaria Wanda Nara de jueves a lunes a Europa.

Esto, sumado a los compromisos laborales y giras de Roberto Moldavsky y Karina "La Princesita", hace que ¿Quién es la máscara? no llegue a desarrollar todo el potencial del juego por saber que famoso se encuentra en cada disfraz. Por el momento, las personalidades que se sacaron la máscara fueron "El Mago" Coria, Marta Minujín, Ángela Leiva, Ricardo Mollo, Magdalena Aiceaga, Raúl Lavié, Santiago Maratea y Marcela Morelo.

Natalia Oreiro estalló contra el jurado de ¿Quién es la Máscara?: "Un papelón"

La situación se dio al inicio del programa, justo antes de que empezaran los shows de los famosos enmascarados. Para marcar una diferencia con las emisiones anteriores, Natalia Oreiro descendió desde un soporte desde el techo al estilo de una comedia musical, pero no contaba con que el grupo de investigadores la acompañara en la apertura. Los cuatro jurados empezaron a bailar al ritmo de la conductora con una coreografía, pero a la actriz uruguaya no le gustó en lo absoluto.

"No chicos no, paren, paren. ¿Qué es esto?", frenó en seco Oreiro e hizo que la música y los bailarines frenaran. Indignada por el tipo de show que estaban brindando, la conductora continuó: "Es un papelón".

En tono de broma pero manteniendo la seriedad, la exprotagonista de Solamente Vos hizo una fuerte crítica hacia la producción: "Yo tengo un cuerpo de baile precioso y vienen estos acá atrás mío". Un tanto sorprendida, Wanda Nara replicó que "lo habían dado todo", pero Oreiro no se mostró convencida. "Vayan a su lugar a trabajar, a investigar que en realidad ni eso hacen bien", sentenció la conductora molesta.