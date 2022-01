Fuertes críticas a Ricky Montaner y Stefi Roitman en el día de su boda: "Quiénes son"

El cantante y la actriz sellan su historia de amor pero un periodista se expresó de la peor manera sobre la pareja, en el día más importante de sus vidas.

Ricky Montaner y Stefi Roitman fueron un blanco de críticas en el día de su boda, ya que un reconocido periodista de espectáculos lanzó lapidarios comentarios acerca de las carreras del cantante y su pareja. Se trató de Daniel Gómez Rinaldi, quien opinó sobre la famosa heredada por parte del hijo de Ricardo Montaner.

"¿Este chico cómo se llama?”, preguntó, a modo sarcástico, sobre el poco reconocimiento que tendría Ricky Montaner. Y sumó: “Lo que pasa es que para mí no existe. Para mí es Ricardo Montaner, el resto no sabe nadie quiénes son. Ni mi sobrina los consume".

Por su parte, el mediático, también miembro del programa Implacables, le recordó que las canciones de Mau y Ricky son exitosas a nivel internacional. “Tiene millones de reproducciones", lanzó. Lejos de recapacitar, Rinaldi continuó con su postura: "Un gran casamiento sería si estuvieran Valeria Lynch, Patricia Sosa… Un beso a Ricardo Montaner, pero lo pibes no existen".

"Ricky Martin no vino, Marc Anthony tampoco. Susana Giménez tampoco va a ir porque tiene miedo y no va a ir a ese casamiento", siguió Daniel, aunque después dejó en claro que su antipatía solo era hacia los Montaner hijos. En cuanto a Roitman, enunció: “La nena es amorosa. La chica es amorosa". Y continuó con sus palos hacia los Montaner: "Si a la chica le hacen firmar un contrato de confidencialidad es porque no creen ni en la nuera. ¡Es una vergüenza!".

"Si vos invitás a tu familia o tus amigos, cómo les vas a sacar el teléfono. ¡Es absurdo!", reflexionó Rinaldi y remató: "A mí me me llegan a invitar y me dicen que no puedo pasar con el celular y les diría quiénes son ustedes. ¿No confían en mí? ¿Sacarme el celular? Están desubicados".

Cuánto cuesta el salón donde se dará la fiesta de Ricky Montaner y Stefi Roitman

La periodista Maite Peñoñori informó en Intrusos que el salón de la fiesta de casamiento de Roitman y Montaner tiene una alta cifra como precio. "El salón peladito cuesta 600 mil pesos, sin cubierto, sin nada. Y el cubierto me dijeron que sale de 20 mil pesos para arriba, dependiendo qué elegís. Van a tocar varias bandas en vivo y van a tener varios DJ´s muy tops", informó la panelista y siguió: "O sea que la boda podría estar en 20 millones de pesos por debajo de las patas".