Fuerte tensión entre Silvina Escudero y Florencia Peña al aire: "Sos una bomba"

La bailarina y la actriz fueron protagonistas de un álgido momento televisivo, en una piscina.

Silvina Escudero y Florencia Peña protagonizaron un fuerte momento en pleno vivo, cuando la bailarina se puso en la piel de su personaje de la obra de teatro SEX y levantó la temperatura del estudio de televisión. Un jugado pase de comedia que hicieron las artistas generó interpretaciones fuertes por parte de algunos periodistas.

El conductor de Intrusos Adrián Pallares se refirió al tema ya que Rodrigo Lussich eligió al momento vivido en el programa Flor de Equipo como uno de sus Escandalones. En su comentario, el presentador dio a entender que pasaba algo entre la ganadora de Bailando por un Sueño y la actriz de Cabaret.

En el video que pusieron al aire en Intrusos, se pudo ver a Escudero mientras le sacaba la ropa a Peña para meterse en una pileta, con el fin de realizarle "preguntas salvajes" a la bailarina. Además, de fondo sonaba una canción relacionada a lo sensual para generar un clima aún más alto a nivel provocativo. "A veces hay que arrancar la ropa intempestivamente", pronunció Silvina y, acto seguido, ofreció un halago hacia su colega: "Qué bomba sos. Sos una bomba, yo te amo. A los televidentes les quiero decir que la estoy viendo a 10 centímetros y no puedo creer la piel que tiene".

"Para mí acá un poco de tensión hay", lanzó Pallares, una vez concluido el tape. Y en el mismo momento fue cuestionado por su compañero, quien replicó: "¿Vos decís que hay tensión? No, Adri. ¿Qué estás diciendo?".

Silvina Escudero sobre su incorporación a SEX

En diálogo con CNN, Escudero reveló cómo se dio su llegada a la obra de teatro dirigida por José María Muscari. "Al principio fue un shock, pero después empecé a ver la puesta en escena, las luces, las coreografías y todo lo que sucedía", contó, en referencia a su primera impresión al ver la obra, para la que había sido convocada como reemplazo de Noelia Marzol hace un tiempo, pero no pudo aceptar por su compromiso con Los Mammones.

Además, la artista aludió a cómo su pareja tomó e hecho de que participe en una obra con tan alto voltaje y enunció: "Hoy mi novio va a venir a verme y me va a acompañar. Vino a ver la obra antes de aceptar. Nunca haría algo que no le guste". Aunque también dejó en claro que su novio la acompaña en casa proyecto que emprende: "Nunca me puso un palo en la rueda".