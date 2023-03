Fuerte preocupación de Burlando y Barby Franco por la salud de su hija: "Internada"

El abogado y la modelo atraviesa un difícil momento en relación a la salud de su hija. Barby Franco y Fernando Burlando se refirieron al estado de la bebé de casi tres meses y aseguraron que debe seguir internada.

Fernando Burlando se refirió a la salud de su hija Sarah días después de que la bebé necesitara ser hospitalizada debido a una infección urinaria. El famoso abogado aseguro que la bebé que tuvo con Barby Franco en diciembre del año pasado deberá permanecer internada y contó cuál es el panorama que sigue para la pequeña.

La beba que nació el mismo día en que la Selección Argentina de Fútbol se coronó campeona del mundo, el pasado 18 de diciembre, recibe antibióticos vía endovenosa dado el nivel de la infección. La pareja estuvo todo el fin de semana pasado y lo que va de esta semana acompañando a su hija en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

"Sí o sí tendrá que estar 7 días más internada porque tiene una bacteria en la sangre a causa de la infección urinaria", informaron al portal de espectáculos el lunes 13 de marzo. El propio Burlando también habló con ese medio y explicó: "Nos quedan 7 días más por lo menos. Está con vía, pero está mejorando. Nos tuvo muy preocupados".

El significado del nombre de la hija de Fernando Burlando y Barby Franco

"Te lo voy a contar: se llama Sarah Burlando. Así, con H final. No hay un motivo puntual, cuando lo escuché me gustó mucho y después leyendo un poco me enteré que era un nombre bíblico", explicó Barby en diálogo con Revista Pronto. Y sumó: "Es la mujer de Abraham que no podía quedar embarazada y eso me hizo sentir identificada. Dije: 'Listo, este es el nombre'".

