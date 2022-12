Fuerte opinión de Ángel de Brito sobre Yanina Latorre como conductora de LAM: "No veo"

El conductor de televisión habló desde sus vacaciones de la manera de trabajar de su panelista y sorprendió con sus declaraciones. Yanina Latorre reemplaza a Ángel de Brito en la conducción de LAM.

Yanina Latorre reemplaza a Ángel de Brito en la conducción de LAM, mientras el periodista se encuentra de vacaciones. El histórico presentador del ciclo de chimentos habló sobre el desempeño de su panelista en su lugar y sorprendió con su opinión.

El periodista estaba en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, cuando le consultaron su opinión sobre Latorre. "¿Cómo voy a ver el programa desde mis vacaciones?", respondió De Brito a uno de los usuarios que le consultó al respecto.

Otro de los seguidores de De Brito aseguró que Latorre le parecía un 10 como conductora pero que lo extrañaba a él. "No veo el programa de vacaciones, pero no tengo dudas sobre las habilidades de Yanina", respondió el periodista ante el mensaje que recibió.

La revelación de Yanina Latorre sobre Wanda Nara y L-Gante que opacó a Diego Latorre

Latorre ofreció información sobre un encuentro sexual que Wanda Nara habría tenido con L-Gante y dio fuertes detalles en alusión a la performance sexual del músico.

Yanina Latorre: Hay una frase que no puedo contar, que se la conté a Ángel

Nazarena Vélez: ¿Sexual?

Y.L: Tremenda.

Ángel de Brito: Como nadie.

Y.L: Como nadie en su vida.

N.V: Eso te engancha.

Y.L: Le hizo el amor. Algo un poco más arriba era la frase.

A. d. B: Al final lo terminamos contando.

Y.L: ¿Viste cuando se te dan vuelta los ojitos? Que hace mucho que no nos pasa a nosotras (risas).

Cuando De Brito le consultó sobre el motivo por el que decía eso, Latorre aclaró que no se refería al desempeño de su esposo, sino a que el futbolista se encontraba en Qatar por el Mundial 2022.

La felicidad de Yanina Latorre por sus hijos

La panelista de LAM se pronunció sobre la satisfacción que le produce que sus hijas hayan acudido a Qatar para ver a la Selección Argentina en el Mundial. "La felicidad de ellos es la mia! Qué placer q puedan vivir este sueño! Los amo! Estoy feliz por ellos! Vamo'", escribió Yanina en el pie de foto de una de sus publicaciones de Instagram. "Entendes q me matan de amor, no? La luz de mis ojos, son mi vida entera. Lo mejor q hice. Y el orgullo q me da q compartan todo…y hoy juntitos a Qatar! Se llevan tan bien, se aman tanto q me emocionan!", soltó Latorre cuando sus hijos partían a Qatar.