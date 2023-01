Fuerte interna en el programa de Georgina Barbarossa en Telefe: "Va a romper"

Ángel de Brito dio a conocer que la llegada de Pía Shaw al programa de Telefe habría generado resquemores en el panel de Georgina Barbarossa.

Ángel de Brito contó que Pía Shaw será parte del panel de A la Barbarossa y que esta noticia habría generado malestar en una panelista del ciclo. El conductor de LAM también se refirió a una posible salida de Lío Pecoraro del programa.

"La pelota roja de Telefe me llamó esta mañana y me dijo que Pía ya había firmado su contrato para ser una de las nuevas panelistas de Georgina Barbarossa", soltó el periodista sobre el futuro profesional de su colega, quien fue parte de LAM hasta diciembre del 2022. Y sumó: "Se suma al éxito de la mañana, la va a romper. Bueno, ella ya conoce a medio mundo ahí. Será a partir de febrero; en enero se toma vacaciones".

De Brito anunció que Pecoraro ya no estaría más en el programa de Telefe y sumó: "Nancy está del orto con la llegada de Pía", por lo que comenzaron a correr rumores de malestar en el ciclo. Cuando Denise Dumas reemplazo a Flor Peña en la conducción de Flor de Equipo también se dijo que Pazos se habría mostrado molesta por no ser ella la elegida para llevar adelante el programa, aunque la periodista desmintió esas versiones.

Lío Pecoraro le respondió a Ángel de Brito tras haber anunciado su despido y soltó: "No tengo ninguna noticia de eso y tengo un contrato recién firmado por todo 2023. Únicamente nos contaron que se suma Pía y me encanta que así sea. No me dijeron nada que no seguiría, esa es la verdad", en diálogo con Primicias Ya.

La despedida de Pía Shaw de LAM

"Se cumplió un ciclo, la pasé genial. Fueron dos años maravillosos. Siempre está bueno...A mí me gusta volar y ver qué pasa en un futuro. No me voy a ningún lado, me voy sin trabajo", soltó la periodista tras tomar la decisión de irse de LAM después de dos años como panelista. Y agregó: "Muchos se están enterando ahora. No le conté a nadie. No me peleé con ninguna, fueron los años maravillosos. Estoy feliz, estoy bárbara. Los quiero mucho".

Shaw le quitó toda responsabilidad sobre su salida a De Brito y al canal y aclaró que solo se trató de una decisión de ella. Y cerró: "Es una gran profesional, es una gran compañera. Acá todo el mundo te ama. Acá, en este canal y, por donde pasás, dejás buenos recuerdos".