Fuerte exabrupto de Beto Casella contra Marcelo Tinelli: "Desde el gallinero para abajo"

El conductor de televisión fue lapidario con Marcelo Tinelli y su nuevo programa. Beto Casella opinó sobre Canta Conmigo Ahora.

Beto Casella opinó sobre la nueva apuesta televisiva de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora, y lanzó un inesperado presagio al conductor bolivarense. El presentador de Bendita aludió a una posible baja en las marcaciones de audiencia del ciclo, en comparación con las que logró en sus primeras emisiones.

"A mí me parece que tiene mucho valor que Tinelli haya salido de su zona de confort, ya no está esa pantalla que se abre para recibir así a los participantes. A mí me encantó", soltó la icónica panelista del programa conducido por Casella, Edith Hermida. Y agregó: "Obviamente que él estaba nervioso, pero es un gran esfuerzo que un gran conductor se la juegue por un nuevo formato. Lo aplaudo".

Casella se sumó a las declaraciones de su compañera pero añadió una frase final que llamó la atención de muchos, ya que marcaría animosidad hacia Tinelli. "Por supuesto. Desde acá nuestra más cálida felicitación. Pero yo creo que cuando clave ocho puntos de rating, la Bomba Tucumana va a escupir a Manuel Wirtz desde arriba. Desde el gallinero para abajo ¡Ojalá que no! Yo espero que le vaya bien", sentenció el conductor de El Nueve.

El rating marcado por Canta Conmigo Ahora en su primera emisión tuvo picos de 17 puntos y logró ganarle a La Voz Argentina. A pesar de esa realidad, martes y miércoles el ciclo logró 11.4 y 11.2 puntos de rating, respectivamente, por lo que no pudo ganarle a su adversario.

Marcelo Tinelli sobre Canta Conmigo Ahora

"Yo siempre jugué con el vivo: empezaba a las 10.30, a las 12 decía “¡Chau, chau, chauuuu!”, y todo lo que pasaba ahí, hasta los errores, los tomábamos a favor: '¡Huy, se te cayó la lapicera!'. Acá, si se cae la lapicera... '¡Corten!', y empezamos de vuelta", comentó Tinelli en diálogo con Infobae sobre las diferencias entre este nuevo formato y sus clásicos shows basados en el vivo absoluto. Y sumó: "Voy por las escaleras, tengo tanto para subir con los jurados (en la tribuna), para un lado, para el otro, que cuando terminé el primer programa me preguntaron cómo me sentía".

Tinelli contó que en ediciones de otros países de Canta Conmigo Ahora el rol del conductor no tiene mucha participación, pero a pesar de eso decidió hacerlo. "Yo soy un fanático de los big show. Vi este formato, me gustó, pero no lo pensé exclusivamente para mí ni para un conductor: lo vi para la productora", señaló.