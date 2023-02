Fuerte exabrupto de Agustín Guardis sobre Gran Hermano al aire en Telefe: "Tirados a la basura"

Agustín Guardis lanzó un comentario sobre Telefe que enmudeció a todos. Qué dijo el exparticipante de Gran Hermano.

Agustín Guardis encendió la polémica en medio del stream que hizo junto a Juariu a través de Pluto TV. El exparticipante de Gran Hermano se encontraba observando la nominación de Julieta Poggio, cuando realizó un fuerte comentario que puso nerviosa a la conductora y generó todo tipo de reacciones en los seguidores del reality show de Telefe.

"Un relato de lo que a ella le pareció estas dos personas, está bien, acertado", consideró Agustín sobre lo que había dicho Julieta en el confesionario. "Lo blanquea porque no tiene otro momento para blanquear lo que a ella le parece", contestó Juariu, mientras "Frodo" respondió: "Yo lo hacía todo el tiempo a las cámaras".

Lejos de quedarse callada, la conductora del minuto a minuto de Gran Hermano arremetió contra el reciente eliminado del programa de Telefe: "Bueno, pero ella lo hace en el confesionario". El tenso ida y vuelta continuaba y allí fue cuando Agustín lanzó una picante frase contra el reality show y sus participantes.

"Dos votos tirados a la basura. Señoras y señores, es el Gran Hermano chato que tenemos. Nominaron todos como sabíamos que iban a nominar", sostuvo. "Pero Agustín...", se escuchó decir por parte de Juariu cuando justo se terminó el clip del video de ese momento que se volvió viral en las redes sociales.

Agustín se pudrió y lanzó una grave denuncia contra la producción de Gran Hermano

Agustín "Frodo" Guardis hizo un brutal descargo tras su salida de Gran Hermano. El participante, quien quedó eliminado en la gala del pasado domingo 29 de enero en un mano a mano con Daniela, lanzó una grave denuncia contra la producción del programa emitido por Telefe.

En su visita al programa A lo Barbarossa, Agustín se cruzó con varios periodistas que lo cuestionaron por no haber sido autocrítico tras su eliminación. En dicho marco, Nancy Pazos -integrantes del ciclo de Telefe- le manifestó: "Hasta ahora, vivís en un mundo imaginario, mi amor, te lo crees vos solo".

"No, en un mundo imaginario, no. Es el mundo que ve la gente. Lo que pasa es que tengo que explicarle a todos los panelistas de los programas porque sé bien que no vieron Pluto TV. Pero la gente vio Pluto TV", disparó "Frodo", quien dio a entender que los panelistas y periodistas se dejaron llevar tan sólo por los recortes y tapes que transmitió la producción de GH durante las galas.

Para colmo, y como si fuera poco, la especialista en farándula Adriana Bravista reprodujo en su Twitter (@adrianabravist6) declaraciones por parte de Agustín: "Hay cosas que la producción no pasó o no quiso pasar". Asimismo, la internauta opinó: "El que compra a Agus por loco o tonto, pierde. Si pudiera hablar de todo lo que vio y lo que sabe...".