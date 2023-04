Fuerte desplante: qué famosa figura de América TV se pasó a El Trece

Una famosa periodista pasó a ser parte de un icónico programa de El Trece. Se trata de una conductora cuyo programa fue levantado por América TV.

Una periodista de América TV dejó la señal de Daniel Vila y fue vista en un programa de El Trece, por lo que se especuló sobre su futuro profesional. Guido Kaczka recibió en su ciclo de preguntas y respuestas, Los 8 Escalones, a la reconocida comunicadora que ganó una estatuilla en los Martín Fierro de Cable 2022.

Luis Ventura y María Belén Ludueña se despidieron recientemente de Invasores de la TV, el ciclo de espectáculo que América TV había incorporado a su grilla nocturna. Los periodistas del canal del cubo aludieron a su alegría por haber sido parte de dicho programa y se mostraron en son de paz con la emisora.

A pesar de esa realidad, Ludueña pocos días después se dejó ver como jurado en Los 8 Escalones, lo que sorprendió a muchos televidentes, debido al abrupto paso de la periodista al canal del Grupo Clarín. El título de uno de los videos del ciclo de Kaczka publicado en el canal de YouTube oficial de El Trece dejó en claro que la periodista solo estuvo en el ciclo como jurado invitada y que no forma parte del staff fijo.

El descargo de Luis Ventura en la despedida de Invasores de la TV

"Ya estamos yéndonos y quiero decir una cosa: en el trabajo y en la convivencia es donde se ven las personas, en el codo a codo. Desde un primer momento supe que este era un buen grupo, supe que íbamos a llevar a puerto lo que se había programado a principio de temporada. El cariño, la generosidad, el resolverte las cosas de maneras tan fáciles, muchas veces veo que hay gente que no le encuentra la vuelta en la convivencia, cuando uno tiene que entrar a pedir del compañero, y en este grupo no pasó eso", comenzó su descargo el conductor de TV. Y destacó a su compañera: "No pasó porque vos también estuviste en la cabeza del proyecto y los compañeros se sumaron y fueron cabezas cada uno desde su lugar cuando se manejaban los temas, no encimándonos, no peleándonos".

El enojo de María Belén Ludueña en América TV

El padre de un kiosquero asesinado estaba como entrevistado en el noticiero de América y Ludueña soltó: "Espero que todo el peso de la Ley caiga sobre Leandro Suárez. Discúlpeme la audiencia, pero voy a decir una burrada, es un hijo de puta. No tiene otra palabra. Les hizo fuck you, se burló de la familia. Discúlpenme, lo tengo que decir yo. Perdón también a las autoridades del canal".