Fuerte denuncia de Laurita Fernández a El Trece: "Paren un poco"

Laurita Fernández hizo una fuerte acusación contra la producción de Bienvenidos a Bordo, programa que conduce por El Trece en reemplazo de Guido Kaczka.

No son horas buenas para Laurita Fernández. La conductora que reemplaza de manera transitoria a Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo atraviesa un mal momento con el programa. De acuerdo a lo que trascendió, estalló de furia e hizo una fuerte denuncia contra la producción del ciclo de El Trece.

En la última emisión de LAM (Los Ángeles de la Mañana), ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV, Estefi Berardi se encargó de exponer la mala situación que vive Laurita en el canal del Grupo Clarín. Al parecer, la presentadora graba el programa desde las 20 horas hasta la 1AM, por lo que el trabajo es muy desgastante. Y en una de las jornadas que debió afrontar, le hicieron un pedido que la incomodó.

Según Berardi, "el equipo de ella se fue a grabar Los 8 Escalones. El horario no le gustaba porque era muy tarde. Hubo un día donde el otro programa se extendió y no le dieron tiempo a ella". En tanto, desde la producción de El Trece la presionaron para que trabajara sin tomarse un descanso: "Le dijeron 'grabá los dos seguidos con la misma ropa'. Ella lo que dijo es 'paren un poco, estoy muerta'. Lo que hizo fue encerrarse en el camarín y dijo: 'no voy a grabar sino me dan 20 minutos'".

Laurita Fernández, incómoda con la situación que vivió en Bienvenidos a Bordo, por El Trece.

Como consecuencia, la modelo y bailarina se negó. "Se los terminaron dando después de un lío bárbaro porque ella se puso intensa", indicó la panelista de LAM. Por lo tanto, desde la producción debieron dialogar con Laurita para que se sintiera contenida y pudiera trabajar con tranquilidad. Al parecer, todo se solucionó y las grabaciones continuaron como estaba estipulado.

Laurita Fernández se va de El Trece a un programa de América TV

De acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas, Ángel de Brito sumará a Laurita Fernández a su panel de LAM (Los Ángeles de la Mañana) programa que se mudó de El Trece a América TV. La noticia la reveló el propio presentador, a través de una serie de respuestas que dio en su cuenta de Instagram.

Laurita viene de reemplazar transitoriamente a Guido Kaczka al mando de Bienvenidos a Bordo (El Trece), programa en el que estuvo durante varias semanas debido a que el conductor titular se tomó un tiempo de vacaciones.