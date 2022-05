Fuerte agresión de un experto en moda contra Antonela Roccuzo: “Es una argentina con ropa prestada”

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, recibió fuertes críticas por parte de un experto en moda.

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, fue duramente criticada por Fabián Medina Flores, experto en moda, quien estuvo como invitado en Intrusos (América TV) y aprovechó la situación para fulminarla por el look que usó para el desfile de Louis Vuitton en París.

Se sabe que las esposas de los futbolistas sufren fuertes críticas simplemente por estar casadas con una estrella del fútbol. Wanda Nara, Antonela y muchas otras mujeres más son comparadas a diario por su apariencia física y sufren la presión de vestirse “correctamente” en eventos formales, como entregas de premios, desfiles y otros de la misma índole.

Aunque Antonela se caracteriza por mantener un perfil bajo en los medios, algunos críticos de moda como Medina la criticaron ferozmente. “Cuando están en un evento importante, ahí logran captarlas. Por ejemplo, una vez, Wanda fue vestida toda de negro y estaba impecable", comenzó el experto.

“Ese día salió ganando Wanda. Entre las dos, claramente, ese partido lo ganó Wanda”, continuó. Y en referencia a la esposa de Messi, señaló que “es una argentina con ropa prestada” y que deberían hacerle un cambio de look urgente.

“Ojalá le corten el pelo y le hagan un montón de cosas. Yo tengo una mirada muy aguda con todos estos personajes porque corren con una gran ventaja, se lo pueden regalar, se lo pueden prestar y, si no les pasa nada en el cuerpo, hasta se lo pueden comprar", argumentó el experto.

Por último, opinó que, a la hora de vestirse, “uno tiene que ser orgánico, sentirlo y vivirlo”. Y en relación al outfit que Roccuzzo llevó para aquella ceremonia, sostuvo que probablemente ella no tuvo poder de decisión. “Claramente, lo de Antonela fue obligado todo. El make up, la ropa, en todo fue obligada”, cerró.

El vínculo entre Antonela Roccuzzo y Wanda Nara

Desde que Messi se fue al PSG (Paris Saint-Germain), donde juega junto a Icardi, se rumorea que Antonela y Wanda tuvieron algunos cruces. Wanda se encargó de desmentirlo y expresó, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM): “No sé de dónde salió eso, es un mito. Yo no tengo ningún problema con ninguna mujer de ningún jugador”.

En relación a Antonela, la empresaria dijo que se llevan “re bien” y que incluso compartieron varios cumpleaños de sus respectivos hijos. Sin embargo, aclaró que no mantienen una amistad profunda, sino más bien un vínculo de buenas conocidas. “Acompañamos a nuestros maridos y nada más... No es que vamos a comer a un restaurante a la noche, porque no lo hace nadie”, cerró.