Fuerte acusación de Nacho a Julieta Poggio en Gran Hermano: "Mal educada"

El joven se pronunció de manera letal hacia su compañera de convivencia. Nacho Castañares apuntó contra Julieta Poggio en Gran Hermano.

Nacho Castañares y Julieta Poggio de Gran Hermano protagonizaron una divertida pelea en la que el joven arremetió contra la bailarina sin tapujos. Los concursantes del reality show de Telefe han demostrado este tipo de interacciones en numerosas ocasiones y siempre se dan con humor.

La secuencia comenzó cuando Julieta, Nacho y Romina estaban en la mesa del comedor y la participante más chica de la casa tenía uno de sus pies sobre la mesa. El joven de 20 años fue fiel al tipo de bromas que le hace a su compañera y enunció un fuerte reto hacia ella. Por su parte, Romina Uhrig se sumó a la chicana de Nacho y retó a su amiga.

Nacho: ¡Bajá el pie! ¿Qué hacés?

Romina: ¿Qué hace la nena?

Julieta: Yo hago lo que quiero. Es mi casa.

N: ¿Qué te pensás que vos?

J: ¿Vos qué te pensás que sos?

N: ¡Maleducada, maleducada! ¡Sos una chiquita malcriada! Ojalá te ponga los puntos Pato. Encima comés con la boca abierta. Qué asco.

Hace algunos días, Nacho y Julieta protagonizaoren una situación parecida, cuando los concursantes de GH bañaban a los cachorros de la casa. Castañares hizo alusión a la supuesta poca higiene de su compañera.

Nacho: Ahora le toca a la bola de mugre que no se baña hace tres meses

Romina: ¿Lo bañamos?

Julieta: Ay, Nacho

La denuncia de Julieta Poggio a Nacho y "La Tora"

Poggio se pronunció sobre los ruidos sexuales de Nacho y Lucila en la pieza que compartían en una charla con Romina.

Julieta: Yo ayer no podía dormir, boluda. Me tuve que ir con Cami y le dije si había escuchado y me dijo que sí. Se estaban moviendo boluda

Romina: Es que ellos ponen la almohada

J: O sea, para mí no estaban garchando pero sí haciendo otras cosas

R: No, bueno, eso sí. Yo los escuché y se los dije

J: Yo también los escuché. Qué zarpado, boluda. Yo acá y Cami ahí.

R: Ellos ponen la almohada, ella pone la pierna así

J: Yo veía movimiento. La puta madre quién pudiera (risas). Unas ganas

R: Tienen una forma que ponen la almohada para que no se note

J: Pero no estuvieron de relaciones, ¿o sí?

R: ¡Sí!

J: Nunca les piden (consentimiento), boluda, cómo hacen

R: Nacho cuando se fue Lu contó que hay una forma de tener y que no se dan cuenta.