Fue figura de Telefe y América y atraviesa un calvario: no tiene dónde vivir y está enferma

Los allegados de Raquel Mancini aseguran que la modelo está pasando por un delicado momento de salud y con grandes problemas financieros.

Raquel Mancini es una exmodelo y actriz de 58 años, quien comenzó su carrera de modelaje a sus 14 años. A pesar de que se consagró como una de las modelos más icónicas y solicitadas por agencias durante varios años, poco a poco desapareció de los medios por razones desconocidas. Al igual que Silvina Luna, Pamela Sosa, Mariano Caprarola, Stefy Xipolitakis y muchas otras figuras más, Raquel pasó por el quirófano de Aníbal Lotocki, médico cirujano que cometió mala praxis sobre miles de pacientes. Tras el fallecimiento de Luna, se dio a conocer el calvario que Raquel vive desde hace años por su salud.

La vida de la modelo es todo un misterio. Lo poco que se sabe es que vive con su familia y que recientemente se descompensó, a raíz de los problemas de salud ocasionados por las intervenciones estéticas de Lotocki. Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), reveló en el programa varios detalles sobre el mal momento que enfrenta en secreto. El caso de la ex modelo se suma al de otras figuras del espectáculo que viven momentos difíciles, tanto económicos como de salud que salieron a la luz en los últimos días, como Pablo Alarcón y Jorge Ortiz.

Raquel no solamente tiene un delicado estado de salud, sino que además sufre serios problemas económicos. “Una de las personas que se operó con Lotocki fue Raquel, y tuvo muchos dramas de salud. Se encuentra viviendo con su mamá y hermano por no tener donde vivir”, comenzó el conductor. Y recordó que en marzo estuvo internada tras una fuerte descompensación en su casa. "No podía mover el cuerpo", puntualizó.

Además, De Brito detalló que desde que la carrera de Raquel despegó, creció su adicción a las cirugías, y con ello, sus problemas de salud. Según informaron en Intrusos (América TV), la modelo se descompensó meses atrás, cuando vivía sola en un departamento en Palermo y su hermano Luis la encontró desmayada en el suelo.

“La mamá la llamaba por teléfono y como no contestaba se asustaron. Luis, que tiene llaves, la encuentra tirada, balbuceando, no podía mover los pies, las piernas ni los brazos. Estuvo casi todo el domingo tirada”, relató Karina Iavícoli. De acuerdo con su hermano, Raquel incluso usaba un andador para moverse por la calle.

La palabra de Raquel Mancini sobre su mal momento personal

Al ser consultada al respecto por Telenoche (El Trece), Raquel negó todo y aseguró que está "perfecta de salud". "Tuve una neumonía hace unos meses, pero ya está", sostuvo. Además, aclaró que está viviendo con su madre "porque tiene 85 años, se cayó y está con bastón". “Vive en un departamento grande y no la puedo dejar sola porque no puede llevar nada”.

Con respecto a los rumores sobre su situación económica, agregó: “Siempre fuimos una familia muy unida. Mi papá falleció y lo mínimo que puedo hacer como hija, por todo el amor que me dio mi mamá, es mudarme y estar con ella, acompañarla. No es que estoy en la calle. Está todo bien, estoy viviendo como está todo el país”.