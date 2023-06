Fue figura de La Peña de Morfi y ahora se gana la vida vendiendo fotos en Playboy

Una reconocida figura que pasó por La Peña de Morfi dejó la televisión y realizó un cambio radical en su vida. Actualmente vende contenido erótico por medio de una plataforma para adultos

En el mundo de la farándula argentina hay historias sumamente curiosas. Una de ellas la protagoniza una reconocida figura que pasó por La Peña de Morfi, famoso programa de Telefe, y que cuya vida dio un cambio inesperado: se dedica a vender fotos y videos en un sitio para adultos.

La protagonista en cuestión es Ivana Nadal, que pasó por diversos medios de comunicación como TyC Sports, Telefe, Crónica TV y El Nueve, entre los más resonantes. La conductora y modelo, quien formó parte del entonces ciclo exitoso de La Peña de Morfi junto a Gerardo Rozín, vive fuera del país y se gana la vida vendiendo contenido erótico.

Radicada en México, Ivana suele realizar producciones fotográficas y audiovisuales para Playboy Celebrities, sitio cuyo contenido está cotizado en dólares. Dicho trabajo lo comenzó en julio de 2022, cuando le confirmó a Nosotros a la Mañana (El Trece) que las imágenes no tienen "plano ginecológico". "O sea, que no haya una pata abierta, a ese nivel, que no sea tan explícito", señaló.

Ivana Nadal comenzó a vender contenido erótico en una plataforma para adultos.

Al mismo tiempo, la mujer de 32 años dejó en claro que las fotos y video son con "desnudo total, pero es algo como más artístico". "En las producciones no hay nada que oculte el cuerpo", agregó. Y compartió por qué decidió aceptar el trabajo: "Me pasó que llegó la propuesta de una forma muy armoniosa. Me gustó cómo lo plantearon".

"Playboy estaba un poco desaparecido, entonces la idea era hacer algo fuerte para que vuelva a estar en boca de todos. Entonces se planteó la idea de hacer Playboy Celebrities. Ya lo están haciendo en otros lugares como en México. Me propusieron ser la primera famosa argentina de Playboy Celebrities", concluyó.

Ivana Nadal contó por qué le prohibieron el ingreso a Estados Unidos

Ivana Nadal contó el insólito motivo por el que no puede entrar a Estados Unidos tras la revocación de su Visa. La modelo y celebridad de redes dio a conocer cómo se enteró de esa información y afirmó que se debió a las fake news de varios medios.

"Te ibas a ir a vivir a Estados Unidos y después era como 'me bocharon la Visa porque dijeron que me iba a ir a vivir a Estados Unidos'. ¿Fue así?", enunció Andy Kusnetzoff en su programa de televisión, PH, Podemos Hablar, al que Nadal acudió junto con LizyTagliani, Bambi Moreno Charpentier, Momo y Facundo Conti. "No, fue así: yo me fui a pasar Año Nuevo a Estados Unidos. Fin del relato", respondió ella, tajante.

"Nunca me fui a vivir y cuando volví, estaba tomando mates en mi casa, y me llega un mail de la Embajada diciendo que me revocaban la Visa", continuó su descargo Ivana y agregó que no pudo comunicarse con ninguna de las oficinas de la Embajada estadounidense. Y recordó: "Tuve que ir personalmente como si fuese a sacar una Visa nueva, pagar todo otra vez. ¿Ustedes entienden que no había hecho nada, que estaba en mi casa tomando mates?".

Nadal contó que al llegar a la Embajada le revocaron la Visa y nunca le dijeron por qué. "Había un montón de noticias que decían que estaba viviendo en Miami y yo me había ido 10 días a un hotel. La noticia fue inventada. Ya ha pasado con otras personas de los medios que cuando sale una noticia así desde la Embajada, en vez de chequear dónde está esa persona, directamente te niegan la entrada al país", concluyó la celebridad.