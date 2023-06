Fue figura de El Trece y confirmó su relación con un familiar de Macri

Una de las influencers más importantes de Argentina blanqueó su relación con un integrante de la familia Macri. Las fotos que confirmaron el romance.

Emily Lucius hace tiempo que es una estrellas en las redes sociales, pero el año pasado hizo el gran saltó a la televisión y se transformó en una de las figuras de El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece que en su primera temporada cautivo a los televidente. Fue allí que conoció a Martín Salwe, con quien tuvo una breve relación. Desde entonces estaba soltera, pero su situación sentimental cambió y su nueva pareja es un integrante de la familia Macri.

El nuevo noviazgo de la hermana de Belu Lucius salió a la luz gracias a unas stories de Instagram. Emily no volvió a mostrarse acompañada desde que terminó con Salwe, pero Estefi Berardi, siempre atenta a las redes de los famosos, descubrió a su nuevo novio.

"En cataratas del Iguazú ya se notaba que había ido con alguien, pero no lo mostraba. Si fuese la hermana o la mamá la mostraría, entonces sospechábamos que estaba en pareja", explicó Berardi en Mañanísima. Pero no fue hasta el festejo de su cumpleaños que decidió blanquear el romance con su familia.

Tras haber soplado las velitas en su festejo, se besó apasionadamente con un chico. la panelista de LAM destacó esa situación y compartió la imagen en su cuenta de Instagram. Además, etiquetó al muchacho en cuestión: Rodrigo Valladares Macri, sobrino del expresidente Mauricio Macri.

Emily Lucius festejó su cumpleaños y presentó a su familia a su nuevo novio: Rodrigo Valladares Macri

¿Quién es el nuevo novio de Emily Lucius?

Rodrigo Valladares Macri es sobrino de Mauricio Macri, hijo de su hermana Sandra –quien falleció en 2014– . Tiene 31 años y, al menos por ahora, es el primero de los jóvenes integrantes de esa familia que se mostró interesado en la política. En 2016, de acuerdo a lo consignado por Perfil, formaba parte de la juventud PRO bonaerense. Incluso acompañó a la exgobernador María Eugenia Vidal durante una recorrida por un fábrica en Tortuguitas.

Rodrigo estudió administración de empresas en la UCA y ya pasó por varias de las empresas del grupo familiar. De 2013 a 2014 trabajó en la constructora Iecsa y antes había sido socio director de Socma Americana. También fue mencionado en el caso de los Panamá Papers. ya que figuraba en la empresa Macri Investment Group LLP.

Uno de los dirigentes más cercanos al sobrino de Macri era Alberto “Albi” Czernikowski, quien supo director de Juventud del PRO bonaerense y ex candidato a intendente por Malvinas Argentinas, y saltó a la fama tras tener un breve romance con Karina Jelinek. "El tiene una inquietud genuina y no por su familia. Está sacándose dudas y aprendiendo. Está viviendo lo que vive cualquier pibe que da sus primeros pasos en política. Tiene inquietudes, pregunta y no baja el mandato del Presidente. Tengo que rescatar que tiene una vocación de crecer por el mismo y no por su familia. Es voluntario y como tal, el primer día escuchó una charla, después la organizó y más adelante será él quien la de. Tiene mucha personalidad y vocación como para que el apellido lo condicione”, explicó Czemikowski, en 2016, antes de abandonar las filas del PRO