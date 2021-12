Frente a la gran polémica, Ángel de Brito aniquiló a Antonio Laje: "Un maltratador"

Tras la oleada de acusaciones y denuncias que recibió Antonio Laje, el conductor de El Trece rompió el silencio y reveló su peor faceta.

El nombre de Antonio Laje se convirtió en noticia en los últimos días y todo debido a la gran oleada de críticas que lo persiguieron luego de la sorpresiva renuncia de María Belén Ludueña de América TV. En medio de la polémica, Ángel de Brito opinó sobre el tema y lanzó una fuerte acusación hacia el conductor, que recibió varias denuncias.

Luego de que Ludueña asistiera a La Noche de Mirtha y que se quebrara al hablar de su salida del canal en el que creció durante tantos años. Fue entonces cuando muchas personas empezaron a sospechar de una actitud abusiva por parte de Laje y, aunque posteriormente se confirmó y el mismo periodista habló sobre el tema, Ángel de Brito se adelantó a los sucesos y ya había expuesto una terrible verdad sobre Antonio.

A través de su cuenta de Twitter, de Brito citó el mensaje publicado por la cuenta de Mirtha Legrand en donde replicaban los dichos de Ludueña en el programa, entonces dio su tajante opinión sobre la angustiante situación.

"Que triste que en pleno 2021! Una profesional no pueda hablar del maltrató laboral. ¿Por qué llora María Belén Ludueña? Y detrás de un maltratador, hay mucha gente con poder que lo apoya", escribió de Brito con su tajante actitud bastante ácida y directa. De esta manera, el periodista abrió una puerta que culminó en una oleada de denuncias y acusaciones hacia Antonio Laje, específicamente de mujeres que habían trabajado junto a él y se habían llevado pésimas experiencias.

Las palabras de Antonio Laje: tras el escándalo, se defendió al aire

Ayer por la mañana, Antonio Laje llegó al límite y decidió dar declaraciones propias sobre el escándalo que aún lo envuelve. El periodista aprovechó su espacio al aire en Buenos Días América para pararse frente a las cámaras y dar un discurso de defensa propia.

"No tengo problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Yo no exijo, me preocupa que las cosas salgan bien porque después se forman los mejores profesionales y después los vienen a buscar de otros canales. Buenos Días América es una escuela increíble, pero no todos tienen por qué soportar la tensión de las 4 horas ni por qué soportarla", comenzó por decir al aire.

Así mismo, en este mismo discurso, Antonio Laje aseguró que el no sentía que hubiera maltratado a nadie jamás, pero que si alguien lo había sentido así quería pedirle disculpas en persona porque "se maneja de esa forma". Sin embargo, hubo algo que el periodista no toleró y tuvo que ver con la cantidad de críticas que recibió a través de redes y la gran oleada de escrachos por parte de sus colegas.

"Yo estoy acá, toda mi vida di la cara. Yo vivo a la luz, no vivo a las sombras, no me escondo en las redes. Yo estoy acá todos los días en un canal de televisión que siempre me abrió las puertas y que jamás permitiría que yo maltrate a alguien si considerara que yo maltrato a alguien", lanzó Laje completamente quebrado.