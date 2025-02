"Fracturado": una exfigura de El Nueve dijo lo que muchos piensan de Javier Milei

Un famoso periodista analizó los discursos de Javier Milei.

Javier Milei y sus discursos de odio en el último tiempo fueron objeto de análisis de muchos comunicadores en los medios y, de ese modo, un conocido periodista se explayó al respecto en una reciente emisión de Televisión Registrada. El conductor de TV se refirió al pasado del Presidente de la Nación y realizó un fuerte comentario sobre la personalidad que tiene.

Desde que asumió, el mandatario libertario apuntó contra los feminismos, la comunidad LGBT+ y las personas de izquierda en las últimas mediante violentos discursos expuestos tanto en apariciones públicas como en redes sociales. Ante esa realidad, el periodista Esteban Mirol, de pasado como conductor del noticiero en El Nueve, opinó acerca de cuál sería el motivo por el que Milei realiza tantos discursos de odio.

"Es un hombre fracturado emocionalmente, este tipo está recontra golpeado y se está vengando de eso, no se puede creer tanta maldad. A este tipo le hicieron bullying, lo jodieron, lo manosearon, lo trataron de pelotudo y se está vengando de todo eso", comenzó su descargo el presentador. Y agregó: "Yo descubrí que la teoría de Milei es la de Lombroso: decía que vos tenés una cara de motochorro y la tuya da como que te gusta afanar carteras en los shoppings. Este tipo inventa la teoría lombrosiana sexual. Es decir, que depende del sexo que tengas vos, sos delincuente de tal cosa. La verdad es que da vergüenza".

El descargo completo de Esteban Mirol en su despedida de El Nueve

"Me ha ido muy bien profesionalmente, he recibido premios que me pusieron muy contentos. Prefiero irme así, cumplí 70 años y llegó el momento de tomar decisiones y de emprender nuevos proyectos, que son las redes sociales, donde también me va muy bien", comenzó su descargo Mirol a fines del año pasado. Al mismo tiempo, Marisa Andino se pronunció emocionada y soltó: "Ustedes saben que este es un noticiero que se fue construyendo desestructurado; la pasamos bien, nos divertimos y también somos serios. No por el hecho de que somos periodistas tenemos que estar siempre serios y mirando a una cámara".

Esteban Mirol.

En diálogo con La Nación, el periodista habló sobre sus proyecto a futuro y contó: "Lo vengo pensando desde hace algunos meses. Sentía que me faltaba motivación y me afectaba tener que presentar tanta muerte, femicidios y violencia por parte de salvajes que golpean y matan a personas mayores, mujeres embarazadas y niños. A esto hay que sumarles la actitud indolente de la Justicia y de la policía".

"Tomé la decisión de irme de Telenueve al mediodía con tristeza, pero también con mucha alegría. Tristeza porque, con Marisa Andino, fuimos construyendo un noticiero que exhibía, por ejemplo, la lucha de los jubilados para sobrevivir. Eso lo mostramos durante más de dos décadas y gracias al apoyo permanente de un ser humano increíble como Marcelo Antín, nuestro gerente de noticias", concluyó el excompañero de Andino, sobre su vínculo con su colega en todos los años de haber trabajado juntos.