Florencia Peña se despide de Telefe: quién será su reemplazante

Telefe ya tiene a la reemplazante de Florencia Peña, que se va de su programa Flor de equipo por cansancio.

Florencia "Flor" Peña se aleja de Telefe porque está cansada y el canal ya tiene a la muy probable reemplazante para el espacio que actualmente ocupa Flor de equipo, es decir de lunes a viernes de 11.30 a 13.

La propia actriz reconoció que siente que se trata de un antes y un después para ella en la televisión en este arranque de 2022, por lo que las autoridades de la señal de ViacomCBS se movieron rápidamente para contactar a su sucesora.

Flor Peña se va de Telefe: su reemplazante

Si bien todavía no hubo novedades oficiales al respecto, todo indica que ese espacio lo ocupará una vieja conocida de este medio: Georgina Barbarossa. De acuerdo con la información publicada por Maite Peñoñori en Intrusos (América TV), "el canal hizo todo por retener" a Florencia, aunque igualmente no pudo.

La joven panelista remarcó que a Peña "le ofrecieron distintos proyectos, le ofrecieron algo que no sea todos los días, que era lo que la tenía cansada... Pero ´Flor´ decidió cerrar el ciclo".

Además, la periodista señaló que Florencia Peña ya no cuenta con esa energía que demanda el día a día para estar al frente de un magazine: "La conducción es exigente, la actualidad, los policiales... Tiene que estar informada", contó. De paso, concluyó con que "además tiene vacaciones programadas para marzo y no quiere postergarlas bajo ningún punto de vista".

Georgina Barbarossa conoce de memoria a Telefe.

Por qué Flor Peña se va de Telefe

La actriz y conductora de 47 años anunció la fecha y los motivos por los que se marcha de la señal de las tres pelotitas: "Yo me estoy yendo finalmente el 11 de marzo. Ese es mi último día en el programa, no sé bien cómo sigue. Me iba a ir un poco antes, en realidad me iba a ir el 4 de febrero".

Consultada sobre cómo terminó su relación con Telefe tras los rumores de una fuerte tensión, Peña negó esos cortocircuitos y completó: "No, al contrario. Ellos lo que quieren es que me quede en el canal. Pero yo ahora tengo otros planes, no me voy a quedar.. Es un ciclo que se cumplió para mí y ahora está bien que sea de esta manera. Desde el día uno sabíamos que tenía fecha de vencimiento".