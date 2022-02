La decisión de Florencia Peña que fue un antes y un después en su vida: "Soy más feliz"

La actriz se sinceró sobre cuánto la afectaban las agresiones recibidas por las redes sociales.

Florencia Peña se expresó sobre las críticas en redes sociales y dejó en claro que recientemente decidió dar de baja una de sus cuenta con más seguidores del mundo cibernético. La conductora de televisión y actriz hizo una profunda reflexión sobre las leyes que rigen ante los agravios en las redes.

Mientras debatían en Flor de Equipo sobre un caso policial, en una charla liderada por el especialista Paulo Kablan, la periodista Nancy Pazos hizo hincapié en cuántas atribuciones hoy todos se toman para opinar sobre las noticias de coyuntura. "Hay que tener cuidado, hoy todos somos periodistas", enunció la panelista del ciclo conducido por Peña.

"Tiene que ver con lo que hoy a la mañana hablábamos de la necesidad que hay de que se empiecen a controlar un poco más las redes sociales", comenzó su descargo Florencia Peña y luego detalló qué red social es la que más sufrimiento le ha significado por el cyberbullying. "Sobre todo twitter, porque ese es un lugar mentiroso. Twitter no es real", enunció la actriz.

Peña continuó en alusión a la decisión que tomo recientemente respecto a las redes sociales. "El humor de ahí es ficticio, creado por cantidad de trolls y gente que no es real, que tiene muchas cuentas para instalar temas, para agredir, y eso debería de tener más control", siguió y cerró: "Cuestionan todo. Lo único que les quiero decir es que desde que no estoy en twitter soy más feliz, les juro por mi vida".

El duro descargo de Flor Peña sobre un pozo depresivo que atravesó

Después de su separación de Mariano Otero, Florencia Peña vivió un gran momento de angustia que luego se acrecentó por la viralización de un video íntimo que había sido grabado cuando estaba con el padre de sus hijos. Tal fue la gravedad de su estado, que la actriz necesitó atención médica. "Sentí que se llevaban parte de mi cuerpo. Que me arrebataban la felicidad. Colapsé, juro que deseé morir".

"Creeme que no veía salida. Llegué a pesar 46 kilos. Entraba en un pozo profundo y mis hijos, que me necesitaban, eran el motivo por el que debía poder", continuó la celebridad y luego reveló que un acompañante terapéutico la ayudó a sanar: "Él llegaba, charlábamos un rato en la cocina. Me escuchaba. Me daba una mirada masculina sobre el tema, que me interesaba. Después se quedaba sentado en el sillón y yo me iba a la cama".