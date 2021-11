Flor Vigna se cansó de las críticas y salió con los tapones de punta: "Infeliz"

La artista debutó como cantante con "Uy!", producción que ya alcanzó las 2 millones de reproducciones.

Flor Vigna debutó recientemente como cantante con el lanzamiento del tema "Uy!" y pese a que recibió bastante apoyo por parte de sus seguidores, también recibió duras críticas. Al respecto, la novia de Luciano Castro, se defendió y salió al cruce con fuertes palabras.

"Sabía que iban a aparecer muchos más haters que si me hubiese quedado actuando o conduciendo, pero yo tengo ganas de hacer esto y no me voy a quedar infeliz por el qué dirán", comentó.

"El participar de ShowMatch me hizo enfrentarme a opiniones buenas y malas desde chica. Yo recién estaba conociendo un montón de cosas y ya la gente opinaba, entonces todo eso me hizo hacer un gran trabajo para adentro. Charlando con mi mamá, con mis amigas, con mi psicóloga descubrí que hay que hacer un trabajo interno para que te resbale el qué dirán y poder ser libre. ¿Qué más lindo que ser libre?", expresó en diálogo con La Nación, sobre los comentarios de la gente.

Asimismo la cantante indicó: "Cuando empecé con esto sabía que iban a aparecer muchos más haters que si me hubiese quedado actuando o conduciendo porque sobre eso no iba a haber tanta crítica, pero yo tengo ganas de hacer esto y no me voy a quedar infeliz por el qué dirán. Entonces, dije: 'Voy a producirme mis cosas, a invertir lo que tenga que invertir para ir en busca de esa realidad que quiero lograr'. Como dice mi profe de canto, hay gente que odia a Ariana Grande, hay gente que odia a Beyoncé, así que qué queda para alguien como yo que recién está empezando", sumó.

Y la cantante cerró diciendo: "Con el tiempo van a ver que lo mío viene en serio y le estoy poniendo todo, te puede gustar o no pero no va a haber dudas de que lo hago con todo el corazón", dijo dejando al lado las críticas.

Flor Vigna reveló una intimidad de Luciano Castro y fue lapidaria

Flor Vigna se expresó sobre su relación con Luciano Castro y reveló un detalle que no le gusta de su cotidianeidad. La bailarina se refirió a los gustos de la ex pareja de Sabrina Rojas a la hora de comprar prendas de vestir y sorprendió a los presentes.

"Él es un desastre. Usa siempre joggineta. Siempre se compra una misma remera de diferentes colores. La misma en rojo, amarillo, negro", expresó la bailarina, en diálogo con Verónica Lozano en su ciclo de Telefe. Así, la bailarina demostró cuán relajado es el actor en relación a la indumentaria, a pesar de pertenecer al mundo del espectáculo.