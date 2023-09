Flor Vigna dio una inesperada noticia con Luciano Castro: "Nos cuidamos y todo"

La cantante y bailarina habló sobre su relación con el actor y le hizo frente a las especulaciones sobre ellos.

Flor Vigna y Luciano Castro conforman una de las parejas más polémicas de la farándula argentina, ya que día a día muestras detalles de su relación, su intimidad y el vínculo que mantienen con sus ex. Sin embargo, ahora la dupla volvió a ser noticia por unas fuertes declaraciones que brindó la cantante sobre los proyectos en conjunto que tienen.

En diálogo con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez), Flor Vigna habló de su actual participación en el Bailando 2023, su carrera de cantante y su relación amorosa. Sin embargo, lo que más destacó es que enfrentó los rumores de embarazo que la persiguen hace tiempo e hizo una fuerte revelación al respecto.

“Somos dos personas enamoradas y cuando el medio ve eso le da el proyecto del hijo", empezó por decir Vigna sobre su relación. Sin embargo, rápidamente se atajó: "Es como un amor muy grande, los dos sabemos que no es para nada tener un hijo ahora. Nos cuidamos y todo para que esté todo bien".

Luego de negar su embarazo, Vigna hizo énfasis en el programa conducido por Marcelo Tinelli y contó por qué su novio aún no fue a verla en vivo. "Lucho por ahora graba casi todas las noches, pero me gustaría que venga. Cada vez que hago el Bailando, aprendo un montón, como de mi personalidad", aseguró.

Salió a la luz un detalle inesperado sobre Flor Vigna y Luciano Castro: "Cada dos meses"

Luego de los intensos rumores de separación, Luciano Castro y Flor Vigna demostraron que su relación está mejor que nunca. Aunque ambos actores decidieron alejarse un poco de la vida mediática, en varias ocasiones la también cantante le dedicó temas de amor para dejar en claro que está enamorada. Sin embargo, ahora salió a la luz un detalle desconocido sobre su relación.

Fue Sabrina Rojas, ex pareja de Castro, quien hizo la inesperada revelación. Invitada a El Debate del Bailando, la reconocida actriz fue consultada por el vínculo de Vigna, quien participará nuevamente del reality show, con sus hijos. Entonces, Rojas fue contundente y contó la verdad sobre este tema.

"Nos llevamos súper bien con Flor. A veces yo la jodo porque les digo a los chicos ‘vengan a sacarse fotos con los padrastros’. Hay un vínculo con los chicos en el que se ven muy esporádicamente. Tal vez se la imaginan a Flor yendo y viniendo, pero es la pareja de Lu", confesó. De esta manera, desmoronó la idea que se había formado sobre un supuesto vínculo diario entre la cantante y los hijos de su pareja.

Asimismo, sumó: "Flor es muy amorosa con mis hijos, la adoran, pero tal vez ellos se ven cada dos meses. No tiene la cotidiana, pero no está mal”. Por último, contrastó con la relación que tienen sus hijos con su pareja, Luis "El Tucu" López: "No se ven tan seguido con los nenes. Son distintos vínculos. El Tucu realmente está de novio conmigo y con mis hijos, o sea tenemos un vínculo más familiar. Él los lleva al cole, los busca a un cumple, los ayuda con la tarea de inglés. Está muy presente".