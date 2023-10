Flor Vigna dijo lo que nadie esperaba de Mica Viciconte: "Se los juro"

La participante del Bailando 2023 habló como nunca de su enemiga. Qué pasó entre Flor Vigna y Mica Viciconte en Combate.

Flor Vigna y Mica Viciconte fueron grandes enemigas durante años. Ambas saltaron a la fama en Combate, donde eran capitanas de los equipos que competían en el reality de El Nueve. Luego siguieron su disputa en el Bailando por un Sueño y ahora la cantante y bailarina sorprendió a todos al contar como es su relación en la actualidad.

Vigna visitó el último domingo el estudio de Estamos Okey, el programa que conducen Guido Záffora y Pampito en América TV. La participante del Bailando 2023 tuvo una semana agitada por su dura pelea con Ángel de Brito, pero en esta oportunidad dejó de lado al conductor de LAM para centrarse en su "vieja enemiga".

Todo comenzó porque Pampito señaló que Flor y Mica habían estado haciendo una actividad solidaria juntas. “Sí, hicimos algo en Tigre y me la encontré…y ella es como un ex para mí. Se los juro. De verdad es una piba que fue muy protagonista en mi vida ¿entienden? Y pasamos momentos de gloria y fracaso juntas”, respondió ella de inmediato.

Pero los conductores quedaron impactados con la revelación que hizo Vigna a continuación. “Yo la amo. Ella no me confiesa tanto su amor porque es más dura. No, en realidad sí me lo confiesa. El otro día compartió una canción que le compuse para mi mamá y la subí a redes”, relató y continuó: “Ella fue más linda, la compartió y yo le puse ‘¡gracias!’. Ahí me dijo que le gustó de verdad porque ella es más dura para demostrar, pero es rebuena”.

“Hoy siento como si viniéramos del mismo pueblo, que logró todo lo que logró, es madre, conductora y verla bien con su pareja", remarcó la novia de Luciano Castro y le restó importancia al antiguo enfrentamiento que tenía en vilo a los fanáticos de Combate: "Éramos dos nenas que nos matábamos por hacer real nuestro sueño. Nos ‘dábamos’ con cosas de la competencia, no había un chismerío feo. Me gustó mucho esa etapa. Ahora que pasó, la extraño”.

Flor Vigna reveló el pedido menos pensado de Luciano Castro en la intimidad: "Me dice"

Flor Vigna y Luciano Castro son una de las parejas mediáticas con más resonancia del momento, debido al alto nivel de exposición de cada uno de ellos. De esa manera, la intérprete de "Uy!" dio a conocer un detalle sobre la intimidad con su novio y las declaraciones tuvieron repercusión al instante.

La cantante y el actor comenzaron a salir en 2021, después de que él se separara de Sabrina Roja y ella de Nicolás Occhiato. El tiempo pasó y la relación entre las figuras se afianzó: asimismo, acudieron juntos al ciclo de Fernando Dente en América TV y hablaron sin tapujos sobre su relación.

"Somos celosos, pero sentimos celos de que no podemos estar tanto tiempo juntos", comentó Vigna sobre la dinámica de su vínculo con Castro. Al mismo tiempo, comentó cuál es el pedido que le hace el actor: "Él es muy voluntarioso con los masajes. Yo llego hecha percha y él me dice ‘Amor, ¿querés que te amase los jamones?’" y al instante aclaró que los "jamones" son las piernas. Finalmente, ambos coincidieron en que Castro es el más ordenado de la pareja. "Soy insoportable a un nivel que no sé si está bueno, pero lo abrazo como todo lo que me paso abrazando", reconoció él.