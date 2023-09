Ángel de Brito dijo lo que nadie sabe de Flor Vigna: "Nos hundió"

Ángel de Brito se hartó y contó toda la verdad sobre la interna con Flor Vigna, tras su pelea en el Bailando 2023.

Ángel de Brito es un presentador de televisión, más conocido por ser el actual conductor de LAM (América TV). Muy a menudo, invita a diferentes figuras a su programa para entrevistarlas. Mientras algunos encuentros resultan exitosos, otros terminan en fuertes escándalos mediáticos. Precisamente eso es lo que sucedió con Flor Vigna, figura del Bailando 2023 (América TV), quien lo enfrentó al aire en el certamen de baile por temas del pasado. Rápidamente, se desató una guerra y más tarde De Brito filtró en sus redes sociales un dato desconocido sobre la bailarina.

Todo comenzó en la pista del Bailando, cuando Vigna le reclamó que le había dado un puntaje demasiado bajo porque no iba a LAM cuando la invitaban. El periodista le respondió que no era así y se generó un tenso ida y vuelta en vivo. Más tarde, se dirigió a su cuenta de Twitter para hacer un contundente descargo contra la pareja de Luciano Castro, en el que dio a conocer un dato que nadie sabía.

"Lo único que quiero aclarar de mi parte es que no tengo nada personal, cosa que es obvio. A Noelia Pompa, que tampoco me gustó, la puntué mal o Anita y el Bicho no me mataron y también (le puso bajo puntaje)... inclusive mis amigos quedaron todos con unos puntos espantosos y fueron a la sentencia la semana pasada", se defendió De Brito en su programa.

Además, agregó que la artista "se ofendió" simplemente porque dijo que no le gusta cómo canta. "Tengo derecho a decirlo... Ahí empezó a mezclar todo y me hace quedar como un extorsionador: que la mato porque no viene al programa. No me interesa que vengas nunca Flor, pero no hay ningún tipo de conflicto", aclaró.

En este sentido, el presentador culpó a Vigna de haberle bajado el rating al canal: "No sé por qué Flor mezcla todos los temas. Sí me molestó, por eso le dije ayer que era una maleducada al inventar que yo la mataba porque no venía al programa. Flor Vigna, las últimas tres veces que vino, nos hundió en el rating, que es lo único que me importa". Luego, escribió un filoso tweet: "Otra mentira: la última vez que vino fue el año pasado. Y no la invité más, porque me hundió el rating las últimas tres veces. Lo recuerdo perfectamente".

El tenso cruce entre Flor Vigna y Ángel de Brito en el Bailando 2023

La pelea se desató cuando Flor Vigna le tiró un palito al aire al periodista: "Preferimos estar amigos, ¿o no?". Ángel le respondió que jamás estuvieron peleados, a lo que la bailarina insistió: "Pero ponés cosas muy feas en redes de mí”. “Cosas que pienso nada más, por ahí no te gustan, pero bueno”, respondió el periodista. Vigna no se quedó callada y se mantuvo firme en su postura, hasta que el conductor se cansó y le dijo: "No seas maleducada. Te dije un montón de veces cosas hermosas acá en la pista. Vos te quedás con una crítica".

“Tiene como un truco que te arroba cuando pone cosas lindas y cuando pone cosas feas no te arroba", señaló Flor. “Si querés te arrobo a todas, no hay problema, pero no estoy pendiente de los arrobas todo el tiempo", se defendió el jurado. "Yo prefiero la buena onda pero la verdad que cuando hay mucha cacona que tirás, tirás...", siguió la artista. Por último, De Brito cerró: "No sólo hay que mostrarse buena en cámara y detrás no tanto".