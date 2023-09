Flor Vigna reveló el pedido menos pensado de Luciano Castro en la intimidad: "Me lo dice"

La bailarina dio a conocer un dato íntimo sobre su relación con Luciano Castro. Flor Vigna contó lo impensado de su vínculo de pareja.

Flor Vigna y Luciano Castro son una de las parejas mediáticas con más resonancia del momento, debido al alto nivel de exposición de cada uno de ellos. De esa manera, la intérprete de Uy dio a conocer un detalle sobre la intimidad con su novio y las declaraciones tuvieron repercusión al instante.

La cantante y el actor comenzaron a salir en 2021, después de que él se separara de Sabrina Roja y ella de Nicolás Occhiato. El tiempo pasó y la relación entre las figuras se afianzó: asimismo, acudieron juntos al ciclo de Fernando Dente en América TV y hablaron sin tapujos sobre su relación.

"Somos celosos, pero sentimos celos de que no podemos estar tanto tiempo juntos", comentó Vigna sobre la dinámica de su vínculo con Castro. Al mismo tiempo, comentó cuál es el pedido que le hace el actor: "Él es muy voluntarioso con los masajes. Yo llego hecha percha y él me dice ‘Amor, ¿querés que te amase los jamones?’" y al instante aclaró que los "jamones" son las piernas. Finalmente, ambos coincidieron en que Castro es el más ordenado de la pareja. "Soy insoportable a un nivel que no sé si está bueno, pero lo abrazo como todo lo que me paso abrazando", reconoció él.

El cuestionamiento de Analía Franchín a Flor Vigna

La artista dio a conocer que se identifica como demisexual, es decir que necesita entablar un vínculo con una persona para poder tener intimidad con ella. "No puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular, sin que haya una química linda", señaló Vigna en diálogo con Infobae. Analía Franchín opinó al respecto desde su lugar en el panel de A la Barbarossa, el ciclo que Georgina Barbarossa conduce en las mañanas de Telefe, y fue lapidaria con la bailarina: "Lo voy a traducir: es lo que antes se decía 'es una persona romántica, que esperaba conocer a alguien en profundidad y después iban a la cama'. Ahora a todo le quieren poner 28 nombres distintos. ¡Dejame de joder!".

Flor Vigna, sobre su autogestión como música

"Bueno, tiene momentos súper lindos. A ver, si alguien está viendo: hoy, la posibilidad de autogestionarte está muy al alcance de las manos, con las redes, y no ser víctima de una sociedad. Decir: '¿Quéres este sueño?, ¡Andá por eso!'", comentó la artista en diálogo con Infobae. Y cerró: "Pero después tiene un camino de mucha constancia, y no te voy a mentir que hay días que querés tirar un poco todo a la miércoles, y no lo terminás haciendo por todo lo ya recorrido. En mi caso, hace dos minutos empecé en la música, pero son dos años en realidad. Es un momento en el que si vos no le das constancia, si te querés tomar unas vacaciones, sentís que perdés mucho de lo ganado. Entonces hay que darle, darle, darle, darle".