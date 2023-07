Flor Vigna declaró lo que nadie esperaba sobre Nico Occhiato: "Confesamos"

Flor Vigna fue entrevistada en Intrusos y se refirió a su expareja Nico Occhiato de la manera menos pensada. El testimonio de la artista en el programa que conduce Flor de la V en América TV.

Flor Vigna se encuentra abocada al mundo de la música tras lanzarse como cantante. En la jornada del jueves 20 de julio estuvo de invitada en Intrusos y no solo habló de su actualidad artística, sino que realizó una inesperada declaración sobre Nico Occhiato, con quien estuvo en pareja durante siete años.

"Nico se merece todo lo que le está pasando, chicos. Nosotros desde que estábamos en Combate cuando éramos pareja que veíamos cómo hacer que nos dure más allá de lo que pasaba en el programa", expresó Flor Vigna en diálogo con el programa que conduce Flor de la V en América TV. Si bien ya pasaron dos años desde que cortaron, ella todavía rescata algunos momentos junto a su expareja, que es el dueño de Luzu TV.

"Íbamos a tocar puertas de marcas para venderles nuestro videos. Él conseguía todo el tiempo talentos y le empezaron a dar oportunidades en el aire en sectores que había que ganárselos. Iba a distintos canales y daba todo. Si un conductor daba 10, él daba 100", sostuvo la artista en medio de rumores de crisis con Luciano Castro. En ese momento, Flor de la V le preguntó si la intensidad de sus trabajos los separó.

"No, nos separó que estuvimos siete años y, viste la trampa de las parejas, cuando de repente uno quiere que el otro sea otra persona. Empezamos a los 19, hoy tengo 29, soy otra persona y él también", sostuvo. Además, destacó que "siempre nos confesamos nuestros miedos. Vivimos siete años re lindos".

Qué dijo Flor Vigna sobre los rumores de crisis con Luciano Castro

La bailarina y cantante también se tomó un momento para explicar lo que pasó con Luciano Castro. "Nunca tuvimos crisis, nos planteamos desde el principio un amor super libre", manifestó. Al mismo tiempo, dijo que tienen muchas charlas para tener sus propios espacios: "Nos pasa que el mismo enamoramiento y fanatizarte con el otro te hace estar tanto tiempo juntos que después vuelvo a mi vida y digo 'todas las tareas que tengo que hacer y me despisté de enamorada'".

Luciano Castro reveló toda la verdad sobre su relación con Flor Vigna: "Algo pasó"

Castro participó del ciclo radial Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi, y lanzó un pícaro comentario sobre su noviazgo con la bailarina. “Salvo que venga Flor y me cuente que estamos en crisis, no me entero. O que venga un muchacho notero que me pregunte, tampoco me entero. Empecé hasta lograr comprender eso, o me resigné, o algo pasó", subrayó.

“No solo pasa decir por decir, pero el mismo tema termina siendo tratado por diez personas distintas en canales distintos", continuó y cerró con un mensaje a la prensa: "Celebro que puedan decir lo que quieran, pero el límite siempre es cuando empezás a joder a terceros”.

Luego, fue consultado sobre la participación de Vigna en el Bailando 2023 y y dio una respuesta sin filtro. “La verdad es que importa muy poco lo que me guste a mí. Todo lo que decida ella, a mí me hace feliz. Salvo que ella me pregunte y opino, no tengo ni siquiera una opinión formada. Todo lo que ella hace, lo hace feliz”, destacó.

“Es un privilegio para una chica de 29 años, hace lo que quiere, me da un poco de envidia. Es buena persona", remarcó y concluyó con una halago para su pareja: "Yo a los 29 años estaba tocando puertas pidiendo laburo y decía que había trabajado en Jugate Conmigo”.