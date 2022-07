Flor Peña y una impensada revelación sobre su expareja: "Más fotos"

Flor Peña hizo una impensable revelación sobre su relación con su expareja.

Florencia Peña sorprendió en las últimas horas con una impensada revelación sobre su relación con su expareja Mariano Otero y las redes sociales. "Hubiera publicado más fotos", se sinceró la conductora de LPA (La pu*@ ama) en su programa de América TV, ante la sorpresa de todos sus compañeros de piso.

Actualmente Flor Peña está casada y mantiene una relación poliamorosa con Ramiro Ponce de León, con quien también son padres de Felipe. Pero antes de este presente feliz, la conductora estuvo mucho tiempo casada con el músico Mariano Otero, padre de sus hijos mayores Juan y Tomás. El final de esta relación fue muy difícil para Peña, que reveló hace un tiempo que tuvo a un acompañante terapéutico viviendo en su casa durante un tiempo para que la ayudara a superar la separación.

Sorprendida por la actitud que tomó Jennifer López al borrar de un plumazo su pasado en las redes, Flor Peña aseguró: "Yo, que soy una señora con hijos, por ejemplo, con mi ex marido tengo dos hijos, no lo voy a borrar de mi vida, porque es parte de mi historia". En ese sentido, también agregó que lo mejor que puede hacer por sus hijos es mantener una buena relación con Otero, algo que de hecho tienen con el músico con el que estuvo casada entre 2005 y 2012.

"Pero apenas te separaste, ¡debe haber sido un poquito más tenso!", observó Dan Breitman tras escuchar a la conductora. Pero la respuesta de Peña sorprendió a todos los que estaban en el piso, pese a que lo tomó con humor: "Apenas me separé, quería volver, así que yo hubiera publicado más fotos". Para cerrar y luego de debatir si hay que eliminar las fotos o dejarlas luego de separarse, la actriz hizo una clara diferenciación cuando hay hijos de por medio.

La decisión de América TV con Florencia Peña

Hace unos días Flor Peña hizo un móvil con Argenzuela (C5N), donde la conductora y actriz reveló que no le van a levantar el programa. "No lo van a cambiar de horario, nos gusta lo que estamos haciendo", explicó. Flor Peña añadió que la idea del canal es competir con El Nueve. "No hay mucho más rating que el que estamos haciendo, le estamos ganando en este momento a Canal 9 que es lo que ellos necesitaban, le duplicamos el promedio al programa que venía antes, las cosas están saliendo", indicó.