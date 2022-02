Flor Peña se calentó con Telefe antes del portazo: "Estoy esperando mis vacaciones"

Flor Peña le hizo un fuerte reclamo en vivo a la producción de Telefe a pocos días de irse del programa.

Florencia Peña aprovechó su momento al aire en Flor de Equipo para lanzar un reclamo contra Telefe que se viene guardando desde hace un largo tiempo. Después de haber anunciado que pronto se retirará del programa, tiró un palito para el canal que no pasó para nada desapercibido.

Esta no es la primera vez que Flor pone de manifiesto que hay varios problemas de comunicación y organización dentro del canal. Días atrás, se había quejado al aire de los reiterados “problemas técnicos” que se vienen repitiendo. Esta vez, los acorraló frente a las cámaras e hizo público el problema que afronta actualmente por culpa del canal.

Mientras estaba hablando con Nancy Pazos sobre sus vacaciones, la conductora expesó: “Yo estoy esperando mis vacaciones muy esperanzada, pero me las van corriendo, y me las van corriendo...”. Nancy soltó una risa incómoda y enseguida cambiaron de tema para evitar alargar la tensión.

Flor iba a tomarse sus vacaciones bastante tiempo atrás y Telefe estaba evaluando contratar a Zaira Nara para que la reemplace. Por lo que Ciudad pudo averiguar, está enojada porque este reemplazo de Zaira, que iba a ser a partir del 4 de febrero, no se concretó jamás. Se rumorea que Georgina Barbarossa y Denise Dumas serían las otras dos figuras candidatas para este puesto.

Flor Peña anunció su retiro de Telefe: los motivos

Recientemente, Peña había anunciado públicamente que se iba a retirar de Flor de Equipo el próximo 1 de febrero, fecha que finalmente también se pospuso. El motivo principal de su decisión fue la falta de tiempos, especialmente porque quiere dedicarle todas sus energías a su carrera de actriz. “Estoy muerta y estoy muy cansada. Cuando yo firmé este contrato, sabía que la conducción a la mañana iba a tener fecha de vencimiento, Básicamente porque yo necesito actuar. Amo mi programa. No solamente lo amo, sino que tengo una gran relación con mis compañeros, pero tengo un proyecto de teatro muy grande para dentro de poquito”, contó en diálogo con Intrusos.

En aquel entonces, había resaltado que no estaba durmiendo casi nada y que encima estaba “sin vacaciones”. “No tengo tiempo para ver a mis hijos, no tengo tiempo para ir a tomar un café con una amiga, no tengo tiempo para hacer nada. Por ahora, lo único que quiero es colgar los botines, irme a descansar y seguir con el año”, cerró.