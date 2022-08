Flor Peña habló de cómo está en América y su futuro en el canal: "El peor horario"

Flor Peña opinó sobre el presente que se vive en América TV y dejó en claro cómo es el futuro de LPA en la señal de Daniel Vila.

Flor Peña rompió el silencio sobre el mal momento que se vive en América TV y no dudó en dejar en claro qué opina sobre las fuertes críticas que recibe por el bajo rating que maneja en LPA (La pu*@ ama). "Es el peor horario para América", disparó la conductora en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece).

El Grupo América vive tiempos muy convulsionados desde hace ya varios meses. A las conflictivas salidas de Jorge Rial y Viviana Canosa se suman las flojas mediciones de rating que están registrando varios programas de América TV. En ese sentido, días atrás comenzó a rumorearse que son varios los ciclos de la señal que podrían ser levantados del aire muy pronto. Uno de ellos sería el que conduce Flor Peña y la propia actriz decidió romper el silencio para hablar de cómo la están pasando en el canal.

"Nosotros estamos bien, a mí me divierte hacer el programa", comenzó contando Peña en una nota con Socios del espectáculo. De todos modos, la conductora también reconoció que hay ciertas cuestiones que le juegan en contra al ciclo, principalmente relacionadas al canal, al que calificó de "complejo" y con sus limitaciones. "Es el peor horario para América, es un horario muy difícil, toda la vida la tuvo difícil, hace un par de años que la tiene difícil", agregó la actriz.

En ese sentido, Peña remarcó que no solo América TV vive un mal momento, sino que es algo que está sufriendo toda la televisión: "Es una época turbulenta de la tele en general, no me parece un año tranquilo para nadie". Además, la conductora aprovechó para dejar claro que LPA llegará hasta fin de año, pese a los rumores de que podría ser cancelado pronto. "Sí, (el año) lo terminamos en América, re, re, re...", aseguró Flor Peña.

Flor Peña habló del mal momento de América TV

Por otra parte, el cronista de Socios del espectáculo también quiso saber qué opinaba la conductora sobre el turbulento presente que se vive en el canal del que es una de las figuras más destacadas. "Me da un poco de pena, nunca es lindo que la gente se quede sin laburo, entiendo que hay mucho movimiento en este momento, hay gente que se está yendo...", consideró Flor Peña, al tiempo que deseó que se pueda solucionar la crisis que atraviesa la emisora que tiene a Daniel Vila como máximo responsable.