Flor Peña detalló los motivos por los que se fue de Telefe: "Empecé a ser infeliz"

Flor Peña se sinceró sobre los verdaderos motivos de su salida de Flor de Equipo, su programa en América TV.

Florencia Peña se sinceró sobre los motivos de su salida Flor de Equipo, el programa que conducía en Telefe. Al anunciar la noticia por primera vez, había dicho que el motivo principal de su decisión era la falta de tiempo que tenía para dedicarle a su carrera de actriz. Sin embargo, ahora reveló que tuvo fuertes internas con la producción.

Así, la exestrella de Casados con Hijos dejó de trabajar en Telefe para formar parte de América TV, canal en el que actualmente conduce La Puta Ama. Aunque en su momento no había dado explicaciones precisas sobre su decisión, esta vez contó la verdad: ya no se sentía feliz en América.

“Cuando me fui de Telefe y vine acá, yo me fui para venir a un lugar más chiquito, más de donde pudiera ser yo sin la necesidad de estar midiendo cifras siderales, ni de que me tuviera que preocupar por cosas más que hacer un buen programa. Me vine a América a hacer lo que me gusta y a ser yo”, contó Peña durante una entrevista para Intrusos (América TV).

De esta manera, la actriz dejó en claro que disfrutó mucho su experiencia en Telefe pero que ya no se sentía satisfecha. “No es que no era feliz. Llegó un momento en que lo que tenía para dar ya no me hacía feliz y lo que me volvía con respecto a estar mucho tiempo dando noticias muy tristes”, destacó.

Entre todos los motivos, Peña también dijo que en Flor de Equipo “sentía que tenía que dar más alegría y que todo lo que podía dar no lo estaba pudiendo dar ahí”. Y a diferencia de otras épocas de su vida, ahora que tiene experiencia en la industria, se retira de los lugares que ya no le hacen bien.

“Cuando empecé a ser infeliz, agarré mis cosas y me fui. Estoy en un momento de mi vida donde no tengo que estar en ningún lado. Puedo estar donde yo quiera, donde elija estar. Son 40 años de hacer lo que hago, yo estoy donde de verdad quiero estar. Donde no soy feliz, me retiro. Solo eso me mueve hoy”, cerró.

Flor Peña rompió el silencio sobre el escándalo con Érica Rivas en Casados con Hijos

En 2023 se va a estrenar la versión teatral de Casados con Hijos. Érica Rivas, quien interpretaba a María Elena, decidió no formar parte del elenco ya que consideraba que algunos chistes y diálogos tenían que ser modificados, ya que tenían un tinte machista. Tras la polémica, Rivas dijo que se sentía muy desilusionada por no haber recibido el apoyo de sus compañeras mujeres, Flor Peña y Luisana Lopilato.

Durante esta entrevista con Intrusos, Peña explicó que a Érica no la despidieron como ella dijo sino que ella misma decidió renunciar. Y en cuanto a la carga machista del guion, opinó que “en materia de humor hay que entender”, ya que muchas veces, como es el caso de Casados con Hijos, los personajes son machistas o incorrectos moralmente porque justamente se trata de una sátira.

“Es como agarrar a Los Simpson y querer cambiar a Bart y Homero por machistas, es una sátira. Nos estamos riendo los estereotipos y del machismo. María Elena fue el único personaje ya en su momento feminista enfrenta a Pepe y a Mónica con el machismo”, reflexionó Peña. Y sobre la renuncia de Rivas, cerró: “Érica quería hacer otra cosa y es su elección, pero no era Casados con Hijos. Las partes ya estaban muy friccionadas y no podían llegar a un acuerdo”.