Flor Peña destrozó a Ángel de Brito y arde ShowMatch: "No somos amigos"

Consultada acerca de sus idas y vueltas con Ángel de Brito, Florencia Peña lo cruzó y dejó en claro que su relación no es la mejor.

Florencia Peña y Ángel de Brito protagonizaron varios cruces fuertes al aire en el pasado en ShowMatch La Academia (El Trece), cuando ambos fueron jurados del programa de televisión abierta de Marcelo Tinelli pero cada tanto se sacaban chispas sin ningún tipo de filtro en el prime time.

Ahora, consultada acerca de aquellos vaivenes con el líder de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), la conductora de Flor de equipo (Telefe) fue muy sincera ante las preguntas de "Pampito" en Soy tan Biutiful por Pop Radio, en la FM 101.5. Además, en la actualidad los dos compiten mano a mano por el rating de lunes a viernes en la franja horaria que comprende entre las 11 y las 13.

Florencia Peña detalló su relación con Ángel de Brito: "No somos amigos"

Como parte de la entrevista, "Pampito" fue al hueso ante ella e introdujo el tema: “Tienen una relación rara con Ángel, donde por momentos se han matado y en otros se llevan bien... ¿Hoy cómo están?". Sin embargo, la protagonista no esquivó la respuesta y dijo: “Creo que aclaramos todo con Ángel. Soy una mina muy frontal, soy buena compañera y no tengo problemas con mis compañeros”.

“Y creo que eso él lo entendió cuando me conoció un poco más. Así que no somos amigos, pero no tenemos mala onda. Lo respeto mucho y sé que él me respeta a mi", amplió Flor Peña, quien también señaló: "Él juega a un juego al que yo no juego. Es distinto. Él es un periodista de espectáculos y yo soy una actriz”.

Por si lo anterior fuera poco, la actriz y presentadora de 47 años aclaró que “en el mundo de la actuación, los trapitos quedan puertas para adentro" y aseguró: "Lo que tengo para decirle a un compañero actor se lo digo en el camarín, no voy a la tele a decirlo. Ese universo lo comprendo, entiendo que del otro lado pasan otras cosas y también sé jugar ese juego para los que ya me conocen”.

Cuando Flor Peña y Ángel de Brito se llevaban bien en ShowMatch, por El Trece.

“No despotrico contra eso, soy una respetuosa del laburo de los demás. Soy una mina que soy fácil entrevistada y no soy de decir ´de eso no hablo´, no. Soy fácil. Nos conocemos todos, hace muchos años que trabajo… Y me parece que es por acá”, remarcó Florencia Peña.

Por qué Florencia Peña y Ángel de Brito no se llevan bien

Allá por el 2018, cuando ambos integraban el Bailando por un Sueño, protagonizaron un duro cruce en vivo luego de que la actriz se hiciera eco de la opinión expuesta por su compañero. “Es floja como jurado. Es una gran actriz, pero en esta función para mí no sirve, no me gusta, y me parece un gran error que esté este año”, había expresado el líder de LAM.

Además, ambos sostuvieron serias diferencias a la hora de evaluar a los participantes en el estudio de El Trece y se dispararon un fuego cruzado verbal que no pareció haber quedado simplemente en el piso del canal.