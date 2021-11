El fuerte desplante que Florencia Peña sufrió en vivo: "Fui ninguneada"

La actriz quedó atónita en medio de un móvil en su programa de Telefe, Flor de Equipo.

Florencia Peña vivió un insólito momento en vivo, cuando su panelista Martín "Campi" Campolongo salió a la vía pública a entrevistar personas desconocidas. Una señora que se encontraba en la misma vereda que el humorista lanzó un comentario que ninguno de los presentes en el estudio esperaba.

"La que sabe es la gente. 'Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Es para el programa de Florencia Peña'", se presentó Campi ante la mujer que ninguneó el ciclo televisivo de la actriz de Chicago. "No", lanzó la señora de manera tajante y se alejó del comediante y el camarógrafo del programa de Telefe.

Atónita por lo que acababa de pasar al aire, Peña le indicó al movilero que indague en los motivos que llevaron a la mujer a tomar esa decisión. "¡¿Cómo?! Preguntale ¿por qué? Andá atrás y preguntale ¿por qué?", expresó la conductora del ciclo. "¿Por qué no quiere hablar", preguntó Campi y recibió una dura respuesta: "Porque no me interesa nada".

"Mientras buscás gente que nos quiera, vamos a ver a Denise Dumas en la gala de MasterChef", enunció Marcelo Polino entre risas, para dejar atrás el episodio vivido en Flor de Equipo.

El desplante de Denise Dumas a Florencia Peña

Después de lo acontecido con la señora de la calle, Campi le tocó el timbre a Denise Dumas, su esposa, para una entrevista. Al no recibir respuesta de la participante de MasterChef Celebrity, Flor Peña se cansó y lanzó: "¡Fui ninguneada en vivo! ¿Vos creés que Denis Dumas sabe que es mi programa? Yo hasta que no me abra la puerta no te creo que nos va a hablar". Entre risas, la comediante sumó: "No atiende, se enteró que era para mí. Pensó que era con Vero Lozano".

La brutal desmentida de Florencia Peña a El Dipy

"Sepan que el gobierno destinó 17 millones a Florencia Peña para subsidiar su película, La Panelista, mientras que a los jubilados les destinaron un bono de cinco mil pesos por única vez. Ese es el socialismo que se llena la boca hablando de justicia social", había expresado El Dipy en su cuenta de Twitter hace algunos meses, cuando Peña le respondió: "Esta operación es falsa. Esta película se hizo con el gobierno de Macri hace 3 años. Yo soy una actriz contratada, no fui productora, ¿sabés? Y se que ese crédito aún no se cobró porque el INCAA salió a aclararlo hace tiempo.Te lo cuento para que no quedes pegado en esta fake. Besos, rey".