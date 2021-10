Flor de la V recordó la angustia que vivió en Los Roldán, por Telefe: "La pasé mal"

Florencia de la V admitió que su etapa en Los Roldán, por Telefe, no fue como ella la esperaba. "No lo disfruté, la pasé mal", admitió en Los Mammones.

Florencia "Flor" de la V visitó Los Mammones (América TV) y repasó allí su extensa carrera artística, tanto en la televisión argentina como en otros ámbitos. Después del homenaje que realizaron hacia ella tanto la producción del programa como el propio conductor Jey Mammón, la invitada se sumó a las críticas en una semana para el olvido para Telefe, ya que dos integrantes de Cebollitas denunciaron públicamente que los maltrataron durante las grabaciones de aquella serie infantil emitida entre 1997 y 1998.

Ahora fue el turno de la artista de 46 años, quien si bien no apuntó contra el canal abierto en sí, reveló que su participación en la telenovela Los Roldán en 2004 y 2005 se transformó por momentos en una verdadera pesadilla. En la primera instancia, reconoció que “era otra televisión, eran otras épocas”, aunque de inmediato aportó más detalles de lo que le ocurría en el día a día en cuanto a la repercusión mediática del exitoso producto que protagonizaron Miguel Ángel Rodríguez y Claribel Medina.

“Me pasó de todo ese año. Mucha campaña, fue muy difícil... No lo disfruté, no disfruté ese año. La pasé mal porque no estaba preparada para tanta exposición”, recordó "Flor" de la V en Los Mammones ante las consultas al respecto de Jey Mammón en América TV. Además, evidenció el contraste entre lo que era el trabajo en sí y el trato posterior con los espectadores por la tira en la que interpretaba a Laisa: “Me pasaban cosas divinas con el público, pero mi imagen generaba muchas cosas... Estaba en el ojo de la tormenta. Se debatían mi sexualidad, mis genitales. Fue difícil convivir con eso”.

Para terminar, la madre de los mellizos Isabella y Paul Alexander Goycochea, de 10 años, explicó como pudo sobrellevar esa carga y elogió a quien es su marido desde 2011: “Me refugié en Jorge Ibañez y en Pablo, que me acompaña hace más de 20 años. Es lo más importante que tengo. Es el sueño que he soñado, pero nunca creí en concretar lo de formar mi propia familia”.

Qué fue Los Roldán, por Telefe

Se trató de una telenovela de comedia argentina en la que, básicamente, un encargado de fletes de mercado quedó a cargo de la crianza de sus cuatro hijos y de una empresa multimillonaria, por lo que comenzaron los problemas y las relaciones personales para tratar de solucionar los inconvenientes cotidianos de todo tipo. Producida por Sebastián Ortega, estuvo al aire entre el 2 de febrero de 2004 y el 27 de diciembre de 2005, con un total de 410 episodios de alrededor de una hora cada uno.

Los Roldán tuvo mucho éxito en 2004 en Telefe, con Flor de la V en el elenco.

Además de Miguel Ángel Rodríguez, Claribel Medina y la propia Florencia de la V, como parte del reconocido elenco también se destacaron, por ejemplo: Gabriel "El Puma" Goity, Andrea Frigerio, Tomás Fonzi y Andrea Bonelli.