Jey Mammón sorprendió a todos con una revelación en vivo: "Me echaron"

El conductor sorprendió a todos en vivo. Jey Mammón y un momento inesperado en Los Mammones, ciclo que conduce en América TV.

Jey Mammón es uno de los conductores más reconocidos del momento. Con su chispa y forma de llevar adelante Los Mammones, logró colocarse entre las celebridades más elogiadas por los televidentes argentinos. Entre sus recursos se encuentra la hábil narrativa de anécdotas pasadas, y justamente fue una de ellas la que hizo que la audiencia se quede sin palabras. "Me echaron", manifestó. ¿A qué hizo alusión?

Recordando sus épocas como profesor de catequesis, Jey Mammón lanzó: "No estoy haciendo un paralelismo. Fui un gran catequista, los chicos se ponían en ronda y hablaban de sus problemas. Fue en colegios, estuve en varios, me echaron de todos: en algún momento ya las clases no eran de catequesis, para mí eran espectaculares"

"Eran clases sociales, no sé si está bien dicho, hablábamos de los problemas que teníamos, como que la religión quedaba al costado. Y está bien que me hayan echado, un catequista no tiene que no hablar de la religión. En un colegio, que no lo voy a nombrar, me echaron porque yo me involucré con la historia de un chico al que los padres le pegaban, me dijeron que no haga nada porque eran un montón de hermanitos", denunció Jey Mammón, quien intentó intervenir para ayudar a los pequeños y no tuvo el apoyo de la institución.

Para cerrar su relato sobre el injusto despido, Jey Mammón continuó: "Los cité, me metí y a fin de año, la dueña que siempre me invitaba un pucho, me llamó y sacó uno solo. Ahí supe que me iba a echar y lo hizo. Me cruzo con historias, todo el colegio se acuerda de lo que pasó con esa historia y me recuerdan con mucho cariño. No es por nada, justo salió el tema, no es que me echaron de todos por ineficiente".

El sorpresivo adiós de Jey Mammón de un programa

Después de que Jey Mammón anunciara que abandonará Radio Metro (FM 95.1) porque no le dan los tiempos por su trabajo en Los Mammones (América TV) y en otros sitios, ya está confirmado quién lo reemplazará al mando de Mañana la seguimos, programa que integran además Fernanda Metilli, Felipe Colombo, Martín Reich y María Carla "Calu" Bonfante. Si bien hubo en breve debate al respecto en la interna de la producción, el sustituto del actor, comediante y músico de 44 años es un hecho.

El ciclo radial de la emisora ubicada en General. R. Freire 932, Ciudad de Buenos Aires, se trata de un magazine de actualidad, entrevistas, deportes, juegos y, sobre todo, mucho humor. Va de lunes a viernes de 17 a 20 y es uno de los envíos más escuchados de "La Metro" en particular y de la radio FM argentina en general.