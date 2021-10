El Colo de Cebollitas se sumó a las críticas y arremetió contra Telefe: "Te angustiabas"

Diego Vicos, "El Colo" de Cebollitas, reapareció y le dio la razón a su excompañero Juan Yacuzzi, "Coqui", con relación al maltrato de Telefe hacia ellos.

Después de que Juan Yacuzzi, el actor que interpretó a "Coqui" en Cebollitas (Telefe), apuntara duramente contra la producción de aquella exitosa serie infantil de fútbol por el constante maltrato hacia el elenco, reapareció su excompañero Diego Vicos, "El Colo", y le dio la razón de manera contundente durante la entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790). "Yo lloraba en las grabaciones por la presión que había", reconoció entre otras cosas el artista de 37 años, que en aquel entonces apenas tenía 13 de edad.

En pleno intercambio con el comunicador, el exintegrante de la telenovela que se emitió entre 1997 y 1998 se sinceró: "Yo comparto con Juan que teníamos mucha presión entre el colegio y las grabaciones. Y hay que sumarle a eso las giras del teatro, que los espectadores no lo saben. Teníamos que tener tiempo disponible, pero una cosa es el contrato y otra cuando lo estás viviendo y lo padecés en carne propia".

De una manera contundente, "El Colo" de Cebollitas (Telefe), Diego Vicos, liquidó a aquellos que trabajaban con ellos detrás de las cámaras en esa época: "Fue un poco de explote y muchas horas que le dedicamos al proyecto, uno lo eligió y fue tomando esa experiencia. Para todos fue positivo, pero el tema fue que muchos decidieron seguir otra carrera porque no era su vocación. Otros decidimos seguir en esto porque nos apasiona y no todo es color de rosa".

A la hora de detallar alguna anécdota personal, apuntó contra Víctor Stella y concluyó: "Una vez me pasó a mí que el director, que tenía carácter, me habló de una muy mala forma. Quizás con la presión laboral y el texto, y las escenas, te angustiabas un poco. Nos decían que nos iban a sacar del proyecto si no hacíamos las cosas bien. Cada cual tuvo su toque personal, había una presión fuerte. Por momentos, te hacían caer en razón y caías en que era un trabajo en el que había que ponerse las pilas. Era muy desgastante y mucha demanda de trabajo".

Diego Vicos en la época de "El Colo" de Cebollitas por Telefe.

Qué fue Cebollitas, por Telefe

Se trató de una serie de televisión abierta argentina infantil sobre un grupo de chicos que jugaban al fútbol. Fue emitida desde el miércoles 1° de enero de 1997 hasta el viernes 2 de octubre de 1998 de lunes a viernes entre las 17 y las 18, con un total de 458 capítulos, de una hora cada uno. Dirigida por Víctor Stella y "El Mono" Flores, entre otros se destacaron allí: Carmen Barbieri, Gino Renni, Mercedes Funes, Dalma Maradona, Juan Yacuzzi y Diego Vicos.