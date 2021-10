La razón por la que Flor de la V se quebró en vivo: "El dolor sigue"

La diva se mostró muy angustiada al recordar a una persona importante en su vida que ya no está. Florencia de la V se expresó en A la Tarde.

Florencia de la V se expresó sobre la partida de su amigo, Jorge Ibáñez, y se quebró en pleno vivo, al recordar su amistad con el modisto. La celebridad hizo alusión a la forma de ser del diseñador de moda y demostró cuánto dolor tiene por su partida, a más de siete años del momento en que Ibáñez sufrió muerte súbita.

“No pude pasar más por la calle Guido, donde él tenía la maison. Nunca más, ni ahora. El otro día estuve cerca y me doy cuenta que la esquivo. Solamente ver su firma o ver sus fotos me duele. Uno aprende a convivir con el dolor pero nunca se vas. Más cuando es familia, yo me doy cuenta que uno aprende, pero está esa ausencia, ese dolor”, comenzó su descargo la conductora de La Pelu.

Flor de la V continuó con su descargo, con los ojos vidriosos, y lanzó: “Sobre todo porque era tan joven y con tanto para dar, porque conociendo tantas personas que lo amaban, lo querían. Lo conocieras más o menos él era una persona extremadamente agradable y alegre. Tan generoso, siempre buena onda. Nunca hablaba mal de nadie, no lo escuchabas decir cosas malas, era una persona silenciosa, que siempre quería unir. Su misión era que la gente fuera feliz”.

“Otra cosa que tenía, que me gustaba compartir, era que no quería que la gente se separe. viste que cuando entran las clientas le cuentan todo al modisto, bueno, él siempre les decía cosas para que se replanteen la separación y sigan en pareja. Las mujeres para él eran todas hermosas, no importa la talla, nada. Siempre destacaba lo mejor de cada una”, cerró la diva y así recordó una vez más al padrino de su hijo Paul.

Florencia de la V, crítica con Ricardo Fort

Hace algunas semanas, Florencia de la V se expresó sobre la manera de actuar que Ricardo Fort tenía con sus amigos. “Amigos eran muy pocos. Aparte él era una persona que, nadie lo dice, pero era un gay elitista. Tenía sus amigos que eran como Las Divinas y Las Populares. Eran todos los chicos lindos de buen cuerpo, no era tan abierto y tan amiguero. Me acuerdo que en Búnker había un escalafón que era así: había unas escaleras y las maricas más top se ponían arriba”, dijo y cerró: “Yo pasaba por ahí, era muy chica, pero estaban ahí todos los lindos, y él pertenecía a esa élite de los gays. Tenía un grupo muy chiquito él, no era tan abierto”.