Flor de la V confirmó una importante decisión de vida: "Me agarró la necesidad"

La conductora de Intrusos habló de un detalle muy íntimo de su vida privada.

Flor de la V se convirtió en una de las conductoras más respetadas de la televisión argentina y es por eso que fue elegida como la persona que hoy está al frente de Intrusos. La artista fue invitada al programa de su colega Florencia Peña y allí abrió su corazón y reveló un detalle sumamente íntimo de su vida privada. Algo que ni siquiera había hablado con su esposo, Pablo Goycochea.

El Ping Pong de preguntas y respuestas fue el puntaíé inicial para que Flor de la V se anime a contarlo. Todo comenzó cuando Florencia Peña le preguntó si cuidaria a Mirko, el hijo de Marley. Rápidamente y sin dudar, la actriz respondió: "Sí, amo los bebés". Por su parte la conductora que la estaba entrevistando insistió en que no se lo recomienda y le recordó que sus hijos ya están grandes. En ese instante la artista expresó: "Sí, ni me lo digas que quiero otro".

Flor de la V y Florencia Peña.

Florencia Peña no pudo ocultar su sorpresa al escuchar la confesión de su colega y frenó todo para poder profundizar sobre el tema. Flor de la V agregó: "Yo no quiero que se desmaye Pablo. Pablo no mires". Seguido a eso ambas tuvieron una charla íntima sobre maternidad, donde la conductora de LPA trató de convencer a la conductora de Intrusos de que no tenga más hijos, ya que ella se había arrepentido de tener uno más, ya que, según sus palabras, a esta edad no está para cambiar pañales, las reuniones de padres del colegio y todo lo que implica maternar un niño.

Flor de la V quiere tener otro hijo: sus motivos

Por su parte, Flor de la V insistió en que siente que le agarró la necesidad de volver a convertirse en madre. La artista explicó que sus hijos ya no son tan pegotes como antes con ella y eso la hace desear tener otro hijo para volver a disfrutar de momentos de madre e hijo en los que se necesitan mutuamente. Al escuchar esta explicación, Florencia Peña le dijo que empiece a hacer terapia para tratar el famoso "Nido Vacío", ya que es evidente que le cuesta el desapego de sus hijos que están creciendo.

Flor de la V y Florencia Peña.

Las dos mantuvieron una conversación donde pudieron manifestar sus experiencias como madres y debatir sobre la posibilidad de tener otro hijo a los 47 años, ya que ambas comparten la misma edad. Flor de la V reveló que ya habló de este tema con su esposo, quien tiene tres hijos de su relación anterior, por lo que actualmente tiene cinco. Él le manifestó que por el momento no comparte ese anhelo, que quizás puedan hacerlo realidad más adelante, pero la artista insiste en que tendría que ser pronto, ya que los años pasan y cada vez será más difícil tomar la decisión.