Flavio Mendoza reveló si será padre nuevamente: "Tengo a los hermanitos de Dionisio"

El artista dio a conocer sus planes familiares y las posibilidades de darle un hermano a su hijo.

Flavio Mendoza se sinceró sobre sus planes a corto plazo en relación a su familia y develó un misterio que la prensa y el pública se preguntan desde hace tiempo. El acróbata y director teatral reveló si será padre una vez más en un futuro cercano, después de casi cuatro años del nacimiento de su hijo Dionisio.

"Tengo a los hermanitos de Dionisio, tengo los óvulos congelados", comentó el exparticipante de Bailando por un sueño en diálogo con Catalina Dlugi y así dejó en claro que las posibilidades de convertirse en padre nuevamente están. "También pensé en donarlos para las personas que no pueden tener hijos. Me parece que estamos en un momento de reflexión de decidir qué quiero".

Mendoza continuó con algunas reflexiones sobre la paternidad y lo que significa su hijo en su vida: "Siempre quise tener muchos hijos y siento que lo hago bien. Dios dirá. Creo que hay un Dios que decide". Y agregó: "Amo ser papá, me encanta, me sale bien, lo disfruto. Tengo esa cosa de que él se equivoca con la palabra y no se la corrijo porque me encanta que la diga mal".

Flavio Mendoza sobre su hijo Dionisio

"Él tiene una personalidad muy diferente a la que tenía yo cuando era chico, yo era más introvertido, él está criado en este nuevo mundo", expresó el bailarín en diálogo con Perfil y aseguró cuán distinto es su hijo a él en relación a su sociabilidad. "Lo que más me gusta de Dio es que tiene esa mirada sin prejuicio alguno, eso me parece increíble de los nenes de ahora", sumó e hizo una reflexión sobre la apertura mental de los niños en la actualidad: "Lo que más me gusta de Dio es que tiene esa mirada sin prejuicio alguno, eso me parece increíble de los nenes de ahora".

Mendoza continuó sobre cómo lleva adelante la paternidad. "Todo es como relajado, él está criándose muy bien. Tiene ese incentivo para que él pueda hacer lo que quiera cuando sea grande. Nosotros teníamos esa cosa de que no nos enseñaban a ser felices, nos enseñaban que teníamos que cumplir", soltó la celebridad de televisión ante la crianza que elige darle a su hijo, menos estructurada que la que sus padres le dieron a él. "Quiero que mi hijo sea feliz, que crezca feliz, que decida lo que quiera, mientras sea de bien".