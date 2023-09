Filtran los nuevos compañeros de Laurita Fernández en El Nueve

La famosa conductora volverá a la televisión luego de su salida de El Trece y trascendió cómo será la dinámica de trabajo y quiénes serán jurados del ciclo.

A meses de haber finalizado su contrato en El Trece, Laurita Fernández confirmó su llegada a El Nueve. Tras haberse probado como conductora en el ciclo Bienvenidos a Bordo, la famosa bailarina fue convocada nuevamente para llevar a cabo un nuevo ciclo de entretenimiento, pero alejada del canal de Adrián Suar. Ahora, se conoció quiénes la acompañarán.

El nuevo ciclo que Laurita llevará a cabo tiene el nombre de Bienvenidos a Ganar y se tratará de un ciclo de juego con una dinámica parecida al de El Trece. Según trascendió, el ciclo llegará a la pantalla de El Nueve el próximo 2 de octubre a las 22 horas y ya tiene a su equipo confirmado para lanzarse al prime time nocturno y competir de forma directa con Got Talent Argentina y el Bailando 2023.

Según confirmó Pablo Montagna en su cuenta de Twitter, el equipo confirmado para ser el jurado del ciclo son Hernán Drago, quien ya trabajó con Laurita en el ciclo del canal de Adrián Suar, Rodrigo Vagoneta y "La Locomotora" Olivera. Sin embargo, aún se desconocen los detalles de la dinámica del programa.

El histórico panelista de Bendita que reveló lo peor de Abel Pintos: "Ridículo"

Abel Pintos es uno de los exponentes más populares de la nueva era del folklore y en los últimos años hubo un crecimiento en la masividad de su público. De esa manera, el intérprete de hits como La Llave y De Solo Vivir fue considerado para ambiociosos proyectos televisivos como Got Talent Argentina en Telefe, donde se desempeña como jurado. A pesar de que obtuvo muchas opiniones positivas sobre su aporte al programa, Pintos recibió algunas críticas respecto de su accionar en el reality show.

El equipo de Bendita opinó sobre la performance de un participante en el ciclo conducido por Lizy Tagliani y tuvieron diferentes puntos de vista al respecto. El joven hizo una danza libre con el Himno Nacional Argentino de fondo y el jurado decidió apretar el botón dorado y así lo mandaron de manera directa a la semifinal.

"Yo banco a los Facundo de la vida que se permiten una coreografía libre que le salió del alma, acompañando a la canción patria ¿Por qué no? Te puede gustar o no, pero no siento que le haya faltado el respeto", sostuvo por su parte el conductor Beto Casella. Al mismo tiempo, el panelista Horacio Pagani quiso opinar sobre el rol de Pintos en el jurado de Got Talent Argentina y fue lapidario con su descargo: "A mí él me parecía un muchacho serio, pero ahí hace un papel ridículo".