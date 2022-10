Filtran las amenazas de un participante de Gran Hermano a una joven: "Me acosó"

Una joven publicó en sus redes sociales los audios que le envió tiempo atrás. Quién es el participante.

Walter Alfa, el participante más grande de Gran Hermano, recibió graves acusaciones por parte de una joven que reveló que fue amenazada. A través de su cuenta de Twitter, publicó audios que le enviaba mediante Instagram años atrás donde la intimidó diciéndole que le bloquearía la visa internacional.

Pía es la joven que filtró audios del participante del reality show de Telefe y despertó todo tipo de reacciones. Su descargo se volvió viral y relató cómo fueron los mensajes recibidos del participante de 61 años. "Me acosó un par de años y hasta llamaba a gente cercana y familia. Los audios de terror. Aclaro: jamás le di la oportunidad de que pase algo conmigo. Era una niña en el 2017. Tengo pruebas", dijo.

No solo eso, sino que, según los audios filtrados por Pía, Alfa la amenazó con bloquearle la visa de Estados Unidos y denunció que lo había estafado, situación que fue negada rotundamente. "Cuando me hizo un regalo y nunca le di bola. No se dan una idea el acoso que viví. Incluso el año pasado le mandaba mensajes a gente que sabía que estaba conmigo en Miami", precisó.

"La guita no es nada en la vida, en la vida vale la gente que vas conociendo. El mundo es redondito, vos sos muy pendeja, te encontrás con todo el mundo en todos lados", había expresado el participante en uno de los audios. "Nunca cagué a nadie. Vos no tenés idea la de gente que conozco en Tucumán. Yo levanto el teléfono y hablo con Zamora y en diez minutos tengo todo. Es íntimo amigo mío", expresó con un tono amenazador.

Además, agregó: "Es como el tipo que te iba a dar la visa, Fernando Morrones, que por supuesto no te va a dar nada. Yo puedo pedir que te bloqueen la visa ¿sabías? Puedo agarrar datos tuyos de que me estafaste para que te bloqueen la visa. Sos una tonta María Pía". El testimonio de la joven recorrió las redes sociales y la gente repudió lo sucedido.

Fuerte denuncia a participante de Gran Hermano por maltrato infantil

Una participante de Gran Hermano ya tiene varias denuncias en las redes sociales que causaron polémica. Se trata de Martina Stewart Usher, la profesora de Educación Física a quien padres y madres acusan de haber maltratado a sus hijos con fuertes insultos y pidieron automáticamente su salida del reality show de Telefe.

El regreso de Gran Hermano a la televisión dejó un sinfín de reacciones pero no fueron todas positivas. "Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym", lanzó Florencia, una usuaria de Twitter, para la sorpresa de todos.

La participante había sido cuestionada ni bien ingresó a la casa, ya que la tildaron de homofóbica por sus dichos y hasta criticaron a la producción por seleccionarla. "A mi particularmente me atraen los chicos, las chicas no me gustan para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito", había expresado.

A su vez, se viralizó otro tuit por parte de una madre que explicó cómo trataba a sus hijos y a los alumnos que iban con ella. "¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos", indicó.