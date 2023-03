Filtran el supuesto plan del exmarido de Romina para que gane Gran Hermano: "Encuestas falsas"

Se filtró un polémico audio de Walter Festa, el exmarido de Romina Uhrig, en el que cuenta su plan para cometer fraude en Gran Hermano.

Salió a la luz un explosivo audio de Walter Festa, el exmarido de Romina Uhrig, participante de Gran Hermano (Telefe), en la que revela su estrategia oculta: cometer fraude en el reality para beneficiar a la exdiputada.

Romina está entre las cuatro finalistas de Gran Hermano, junto con Nacho Castañares, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio. Según las encuestas realizadas hasta el momento en las redes sociales, Romina es la que menos apoyo tiene por parte del público y la próxima en abandonar la casa. Por esta razón, su exmarido propuso falsificar los resultados.

En la nota de voz, se puede escuchar al intendente de Moreno proponer: "Hay que empezar a subir encuestas mentirosas, que Romina está 51 a 49 por ciento arriba". Además, propuso "intentar apuntar a Nacho, como que se va él", ya que junto con Marcos, el joven es el que más apoyo tiene por parte del público.

En este sentido, señaló que "está difícil en esta instancia", debido a toda la campaña negativa que hicieron contra Romina durante los últimos meses. "Eso nos está cagando", se lamentó Festa. El audio se volvió viral en las redes sociales y generó el efecto contrario entre los televidentes: ahora más que nunca, la mayoría pide por la pronta salida de la exdiputada.

El fuerte descargo de Luisito de Cuestión de Peso contra Romina Uhrig

Recientemente, Luisito, exparticipante de Cuestión de Peso (NetTV), apuntó contra Romina por sus dichos sobre los cuerpos de otras personas. En más de una ocasión, la exdiputada llamó "gorda" a diferentes mujeres, entre ellas, a su hija menor. Esto generó un enorme repudio entre los televidentes y Luisito aprovechó la ocasión para dar un mensaje.

“Uno escucha que en la televisión se habla con tanta liviandad y se ríen a veces, es verdaderamente gente ignorante porque no saben lo que sufre un obeso. La gente que está alrededor nuestro peca de ignorante. Romina no se pone en los zapatos de los gordos", opinó, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En este sentido, destacó que "no hay que opinar de los cuerpos ajenos ni meterse con el cuerpo de alguien, porque no sabés cómo le puede afectar a la otra persona" y que Romina no fue la única en emitir dichos gordofóbicos. "También ha pasado con 'Alfa'. Me da tristeza lo que dijeron, porque decirle y hablar de sus hijas... O 'Alfa' diciéndole 'ballena' a uno... Fueron muy feos esos comentarios, me causaron angustia", cerró Luisito.