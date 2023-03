Nacho dijo hace cuántos meses no se baña Julieta: "Bola de mugre"

El participante de 19 años expuso a su compañera delante de los demás hermanitos y el clip se volvió viral en redes sociales.

Nacho Castañares expuso a Julieta Poggio y reveló hace cuánto tiempo no se baña. La higiene de la joven es un tema bastante recurrente entre los televidentes e internautas, por este motivo, cada comentario que se hace en la casa sobre este tema se vuelve viral en pocos minutos.

La situación se dio luego de que los participantes bañaran a los perritos por orden de Gran Hermano. Los cuatro finalistas del ciclo se reunieron en el patio de la casa para darles el primer baño a las mascotas y vivir un divertido momento en conjunto. Sin embargo, fue en este marco que Nacho hizo un comentario que no pasó desapercibido, ya que llamó "bola de mugre" a la bailarina.

Justo cuando estaban secando a los perritos y terminando de bañarlos, Nacho se dirigió a Romina e hizo un desafortunado comentario en voz alta que expuso a Poggio. "Ahora le toca a la otra bola de mugre que no se baña hace tres meses", lanzó el joven en tono de broma, pero Julieta le pidió que dejara de molestarla.

Esta no es la primera vez que Nacho habla sobre la higiene de su compañera. Sin ir más lejos, recientemente le pidió que "se fuera a dar una mini ducha" porque iban a dormir todos juntos, pero la joven manifestó que estaba muy cansada y que en ese momento no quería dirigirse al baño a asearse.

El insólito motivo por el que Julieta enfureció con los perros en Gran Hermano: "Los voy a matar"

Julieta Poggio mostró su enojo en la casa de Gran Hermano debido a una acción de los perros por un descuido de sus compañeros. La bailarina de 21 años enfureció cuando descubrió lo que los animales habían hecho con algunas de sus pertenencias y comenzó a estallar de ira.

La concursante de Gran Hermano que quedó entre los últimos cuatro de la casa de Telefe encontró uno de sus maquillajes roto por uno de los perros del reality, Caramelo y Mora. Como no podía ser de otra manera, Poggio puso el grito en el ciclo cuando vio esa realidad, aunque racionalizó la situación y no se enojó tanto con los animales, sino con sus compañeros por haber dejado la puerta de la habitación abierta.

Romina: ¿De quién es esto?

Julieta: Es mío. Los voy a matar a estos perritos

R: Dejaron la puerta abierta de nuevo, Ju

J: Me comieron todo, Romi. No lo tenía así. La concha de la lora, no me va a alcanzar para nada esto

R: Dejaron la puerta abierta del cuarto y los perros no sabes, Ju. Tranquila, Juli. Si te va alcanzar, no falta nada. Guardalo para la gala

En medio de esa conversación, Julieta sin querer pisó a uno de perritos, quien gritó de dolor y se alejó de ella. "Ay, perdón, mi amor, no te vi", dijo la concursante con tono de lamento por haber causado dolor en el animal.